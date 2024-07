Celine Dion affascina durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi, risplende indossando cristalli

È la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 a ospitare un evento atteso a lungo dal mondo intero: il ritorno di Celine Dion. La sua partecipazione alla parata era stata anticipata nei giorni scorsi, suscitando una forte attesa e una grande gioia tra i suoi numerosi fan, che hanno sempre dimostrato affetto e supporto nel corso della sua straordinaria carriera. Purtroppo, negli ultimi tempi, la cantante ha drasticamente limitato le sue esibizioni, essendo stata costretta ad annullare tutti i concerti dal 2020. La sindrome della persona rigida da cui è affetta le provoca spasmi, dolori muscolari, crampi e rigidità, condizioni che le impediscono di esibirsi. Era assente da palcoscenici pubblici da quattro anni, ma ora è tornata, finalmente.





Celine Dion all’apertura delle Olimpiadi

L’avvistamento a Parigi è stato seguito dalla foto condivisa dal capo di gabinetto della première dame. Tristan Bromet ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine di Brigitte Macron insieme a Celine Dion, confermando in modo definitivo la partecipazione della cantante. La sua esibizione era uno dei momenti più attesi della cerimonia, dato che Celine Dion era lontana dalle scene musicali da quattro anni. Fino all’ultimo, il brano scelto per questa importante occasione è stato mantenuto riservato. TMZ ha rivelato che l’artista canadese avrebbe concluso un accordo con l’organismo organizzativo delle Olimpiadi per una cifra considerevole di 2 milioni di dollari per una sola canzone. A questa somma si aggiungerebbero il rimborso delle spese, inclusi il jet privato che l’ha portata da Las Vegas a Parigi, la suite presso il prestigioso hotel Royal Monceau, e la sicurezza e i professionisti sanitari che la assistono costantemente nella gestione della malattia.

Il look di Celine Dion

La diva ha concluso la spettacolare cerimonia di inaugurazione esibendosi in francese. Ha cantato un classico senza tempo: L’Hymne à l’amour di Edith Piaf. Sullo sfondo, la Tour Eiffel illuminata a festa. La cantante ha indossato una creazione argentata estremamente elegante, completamente rivestita di cristalli e decorata con perline e frange. Un look scintillante, degno di una vera protagonista, che da anni brilla nel panorama musicale internazionale.