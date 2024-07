Tamberi perde la fede nella Senna durante la cerimonia delle Olimpiadi affermando: “Chi lo comunicherà a tua moglie?”

Gianmarco Tamberi ha smarrito la fede nuziale durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. L’anello gli è scivolato dal dito nella Senna mentre la delegazione italiana sfilava sotto una forte pioggia su uno dei battelli predisposti per l’occasione. Quando il portabandiera ha realizzato l’accaduto, ha manifestato un attimo di sgomento, mostrando un genuino dispiacere per aver perso quell’anello: probabilmente si era sfilato a causa delle abbondanti precipitazioni e, nel fervore di quei momenti, è rimbalzato sul bordo dell’imbarcazione per poi perdersi nelle acque del fiume. Questo episodio ha avuto un sapore amaro, rovinando un momento di festa per l’Italia, nonostante il diluvio che ha inzuppato l’intera delegazione. “Perso un oro ne trovi un altro”, hanno esclamato alcuni membri della squadra di pallanuoto maschile. Tutti erano pronti a confermare come si fossero realmente svolti i fatti dinanzi alla moglie del portabandiera e saltatore olimpico.





“E ora, cosa le dici?”, è stato il commento scherzoso di alcuni compagni di squadra. Un giocatore di pallanuoto, armato di cellulare, ha anche registrato quei momenti per inviare un video alla consorte di ‘Gimbo’, Chiara Bontempi, sposata nel 2022 dopo una lunga relazione (che dura dal 2009). L’intento era dimostrarle che l’incidente era avvenuto in modo fortuito e involontario, causato dalla malasorte che si era manifestata in un momento di gioia collettiva.

“Che sia un’Olimpiade indimenticabile per il nostro splendido paese! In bocca al lupo a tutti gli atleti di questa squadra straordinaria, darò il massimo!”, aveva scritto in uno dei post condivisi su Instagram, lo stesso Tamberi. Era accanto a Arianna Errigo, la schermitrice che ha condiviso con lui l’onore di sventolare il Tricolore e rappresentare la guida della delegazione. Insieme hanno pubblicato un ulteriore messaggio: “Ciao… abbiamo appena scattato la foto dell’anno! Siamo carichissimi!”, a conferma dell’orgoglio e della grande soddisfazione di essere presenti per competere in un’altra grande avventura, come avvenne quattro anni fa a Tokyo.

"È stata un'esperienza straordinaria e il finale è stato incantevole con la Torre Eiffel e i cinque cerchi. Che squadra, c'è un entusiasmo unico," ha commentato Tamberi con entusiasmo al termine della sfilata sotto la pioggia. Fradicio ma contento, almeno fino a quando non ha dovuto affrontare il disagio di quell'incidente che ha in parte offuscato il suo sorriso.