La ragazza che ha fatto fortuna raccogliendo la racchetta di Djokovic!

Un semplice gesto di Novak Djokovic nel 2016 si è trasformato in un colpo di fortuna straordinario per Abby Doherty, una ragazza americana. La racchetta che Djokovic aveva lanciato sugli spalti dopo la sua vittoria al Roland Garros ha portato a una svolta nella vita di Doherty quando ha deciso di metterla all’asta. Il risultato? Una cifra impressionante che ha reso Abby Doherty improvvisamente benestante.

Un Momento di Trionfo per Djokovic

Novak Djokovic, uno dei grandi del tennis insieme a Federer e Nadal, ha segnato un’epoca nel mondo dello sport. Il suo trionfo al Roland Garros nel 2016 è stato un momento significativo nella sua carriera, e ha aumentato il valore della racchetta coinvolta.

La Vendita All’Asta e il Valore Crescente

L’asta della racchetta di Djokovic ha raggiunto cifre sorprendenti, con un’offerta vincente di 107 mila dollari, pari a quasi 100 mila euro. Sebbene questa cifra sia notevole, non rappresenta un record per una racchetta da tennis venduta all’asta. Ad esempio, la racchetta utilizzata da Rafael Nadal per vincere gli Australian Open 2020 è stata venduta per 140 mila dollari, mentre quella di Billie Jean King nella storica “Battaglia dei Sessi” ha raggiunto i 125 mila dollari. Questi esempi dimostrano il crescente interesse e il valore dei cimeli sportivi nelle aste.