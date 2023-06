"La Rai Piazza il Suo Asso": Rivelato il Nuovo Volto Post-Addio di Fabio Fazio - Controcopertina

La Rai è pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo e reinventarsi con un’audace mossa nel mondo della televisione. Con la recente partenza di alcuni volti storici, c’è un nuovo nome destinato a diventare un vero e proprio pilastro della rete. E’ tempo di trasformazione e noi siamo qui per condividere i dettagli su questa sorpresa in arrivo!

Le ultime settimane sono state un vero e proprio terremoto per la Rai. Con l’addio di nomi di spicco come Fabio Fazio e Lucia Annunziata, l’aria sembra essere carica di tensione e cambiamento.

Rita Dalla Chiesa non ha esitato a condividere la sua opinione riguardo l’addio di Fazio, facendo riferimento al suo sostanzioso stipendio e lanciando una critica affilata.

“Due milioni e 240 mila euro il cachet annuo… Grande professionista, per carità, ma forse si comincia a capire la preoccupazione e il ritardo per la firma del contratto. La politica non c’entra”, sono state le parole incisive di Rita Dalla Chiesa sui social.