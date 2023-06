Una tragedia sconvolgente a Gioia del Colle: Papà e figlio perdono la vita insieme - Controcopertina

Una terribile tragedia si è consumata ieri a Gioia del Colle, un comune nella provincia di Bari. Filippo Colapinto, 47 anni, e suo padre Giovanni, 81 anni, hanno perso la vita in modo drammatico mentre cercavano di salvarsi a vicenda. Caduti all’interno di una cisterna, entrambi sono stati asfissiati dalle esalazioni presenti. L’intera comunità è stata scossa da questo evento tragico.

La tragica scena che ha sconvolto la città

Filippo e Giovanni Colapinto, padre e figlio rispettivamente, hanno incontrato una fine tragica mentre lavoravano nella storica “Cantina del cardinale” a Gioia del Colle. L’incidente è avvenuto in via De Nicola, appena fuori dal centro cittadino. Ciò che è accaduto in quel luogo ha lasciato tutti senza parole.

Un drammatico tentativo di soccorso

Mentre Filippo stava effettuando la pulizia di una cisterna contenente una piccola quantità di vino e una quantità ridotta di ossigeno, è improvvisamente precipitato all’interno. Nel tentativo disperato di salvare suo figlio, Giovanni si è gettato nella cisterna. Purtroppo, entrambi sono rimasti intrappolati e sono stati vittime delle esalazioni tossiche che fuoriuscivano dalla cisterna. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, la tragedia si è consumata in pochi istanti.

Le operazioni di recupero e le indagini in corso

Le autorità locali sono arrivate immediatamente sul luogo dell’incidente, inclusi i carabinieri, i vigili del fuoco, i tecnici dello Spesal, il pm e il medico legale Francesco Vinci. Le operazioni di recupero delle salme dalla cisterna sono state complesse e hanno richiesto ore di lavoro. È stato il nucleo sommozzatori di Bari a portare a termine queste delicate operazioni nella tarda serata di lunedì.

Ulteriori indagini e funerali commoventi

I corpi senza vita di Filippo e Giovanni Colapinto sono stati successivamente trasportati al Policlinico di Bari per un’ulteriore indagine medico-legale. Secondo le prime informazioni, il pubblico ministero potrebbe richiedere l’autopsia per fare luce sui dettagli dell’accaduto. La triste notizia ha scosso profondamente la comunità di Gioia del Colle, in particolare perché i Colapinto appartenevano a una delle famiglie più conosciute e rispettate della zona.

Un ricordo di due uomini dedicati al lavoro e alla famiglia

Filippo Colapinto, padre di famiglia e agricoltore di successo, era molto stimato nella sua comunità. Proprietario terriero e produttore di vini, ha dedicato la sua vita al lavoro e alla cura della famiglia. Giovanni Colapinto, nonno di Filippo, era un rispettato farmacista nella zona. Entrambi erano conosciuti per la loro gentilezza, riservatezza e dedizione al proprio lavoro e alla famiglia.