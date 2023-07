La Rai prende una storica decisione: Alberto Matano sostituisce un amato collega

La novità sorprendente per Alberto Matano alla Rai

La vita in diretta tornerà sul primo canale della Rai a partire da lunedì 11 settembre, come annunciato in precedenza. Tuttavia, c’è un’ulteriore sorpresa dietro l’angolo: Alberto Matano sostituirà un amato collega in un ruolo inaspettato, affrontando una competizione molto accesa.

Prima di conoscere questa notizia, Alberto Matano ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, sottolineando il rispetto reciproco tra loro come competitor e sottolineando il loro approccio giornalistico. Ha anche elogiato la collega Myrta Merlino, che lo sfiderà su Canale 5.

La decisione storica della Rai riguardo a Alberto Matano

Nell’ultimo elenco dei palinsesti della televisione pubblica italiana, è emersa una differenza significativa per Alberto Matano rispetto agli anni precedenti. La Rai ha deciso di puntare su di lui anche in un giorno della settimana in cui di solito non lavora, prendendo il posto di un altro conduttore che riprenderà il suo ruolo a metà ottobre.

Secondo quanto riportato, Matano lavorerà anche il sabato in quattro occasioni, sostituendo Marco Liorni prima del ritorno del suo programma Italia Sì il 14 ottobre. Pertanto, gli spettatori potranno vedere Alberto in La vita in diretta anche il 16, il 23 e il 30 settembre, così come il 7 ottobre. Ciò significa che il presentatore sarà in onda un giorno in più rispetto alla consueta programmazione, dato che il programma va regolarmente in onda dal lunedì al venerdì.

Di conseguenza, per quattro settimane La vita in diretta si scontrerà con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. C’è grande curiosità per vedere chi riuscirà a prevalere in questa sfida accesa tra due programmi di grande successo.