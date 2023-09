La rivelazione bomba del vip: diventerà una donna!

Un Cambiamento Profondo

Un vip della TV ha sconvolto il mondo dell’intrattenimento con un annuncio epocale: ha intrapreso il percorso di transizione di genere per diventare una donna. Le speculazioni riguardo al suo cambiamento erano circolate a lungo sui social media, ma ora il vip ha finalmente rotto il silenzio durante una diretta radiofonica nel programma La Zanzara.

Dichiarazioni Sincere

Le dichiarazioni del vip sono state chiare e dirette. Ha affermato: “Mi sento me stesso, non mi sento né uomo né donna. Sto attraversando un percorso di transizione. Al momento, non ho intenzione di sottopormi a interventi chirurgici, ma sto prendendo ormoni“. Inoltre, ha discusso apertamente delle relazioni personali, rivelando che alcune persone ora lo cercano in un contesto romantico.

Una Scelta Consapevole

Questo annuncio è il risultato di una decisione ponderata, e il vip della TV, noto anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha spiegato con determinazione la sua volontà di intraprendere il percorso di transizione. Ha condiviso: “Da quando ho abbracciato la mia femminilità, ho notato che gli uomini gay non mi prestano più attenzione. Invece, sono attratto dagli uomini eterosessuali. Mi piaccio così perché chi mi cerca è interessato a un uomo femminile, e c’è una forte domanda in questo senso. Questa è una sorpresa per me. Attualmente, ho molte relazioni con uomini con cui non avrei mai pensato di interagire.”

L’Identità di Giacomo Urtis

È Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico, a fare questa audace scelta di transizione di genere. Durante l’intervista a La Zanzara, ha aggiunto: “Quando entro in un ristorante, credo che il 50% degli uomini presenti possa essere interessato a me. Ho subito discriminazioni per alcune foto personali che erano state condivise su WhatsApp, ma non erano mai state pubbliche. Sono laureato in medicina e chirurgia, e l’Ordine dei Medici è stato coinvolto, ma finora non ho ricevuto segnalazioni o richieste di spiegazioni.”

Giacomo Urtis, 45 anni, è noto per essere il chirurgo estetico di molte celebrità. Di recente, è stato al centro dell’attenzione mediatica per le voci riguardo al suo presunto matrimonio con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, una notizia che ha suscitato molto interesse sul web.