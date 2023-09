Figlio d’arte in arrivo nella scuola degli Amici 23: tutti i dettagli

Una Sorpresa Speciale

L’attesa è finita! La nuova stagione di Amici 23 è finalmente iniziata, e con essa è arrivata una sorpresa speciale: un concorrente di sangue nobile. Nelle registrazioni della prima puntata, è stato introdotto un giovane allievo noto per essere il figlio di una celebrità italiana, nonché il marito di una delle cantanti più importanti nel panorama musicale nazionale ed internazionale.

Un Figlio d’Arte nel Mondo della Musica

Questo giovane promettente ha già intrapreso la sua carriera nel mondo della musica. È un cantante e ha persino pubblicato alcune canzoni grazie a Sony Music, le quali hanno riscosso un notevole successo su piattaforme come Spotify e TikTok. Ora, però, si cimenterà in una nuova avventura nel mondo della televisione, sperimentando la sua arte davanti al grande pubblico.

Presentiamo Holden, il Figlio Vip

Il nome d’arte di questo nuovo concorrente di Amici 23 è Holden. Recentemente, ha condiviso alcune delle sue riflessioni con Domanipress, rivelando di essere un grande fan del genere fantasy e di opere letterarie come Harry Potter e La Bussola d’Oro. Ha dichiarato: “Sono grato ai miei fratelli che mi hanno fatto conoscere Harry Potter, siamo cresciuti con lui e abbiamo seguito la saga passo dopo passo.”

Holden ha anche condiviso le sue opinioni riguardo al fatto di essere un “figlio d’arte”. Ha riconosciuto che questa posizione può avere sia vantaggi che svantaggi: “Un vantaggio perché ho avuto la fortuna e la possibilità di crescere con la musica in casa e con il valore di credere nei sogni. Svantaggio perché il tuo lavoro può essere attribuito a qualcun altro, ma non mi spaventa. A volte sono troppo competitivo, voglio vincere sempre e quando non ci riesco mi sento deluso.”

Joseph Carta, il Vero Nome di Holden

Questo talentuoso giovane artista, che ha solo 23 anni, è noto con il suo vero nome: Joseph Carta. È il figlio di Paolo Carta, chitarrista e produttore discografico, nonché marito della celebre cantante Laura Pausini. Una vera dinastia musicale, con Holden, Paolo, e Laura Pausini che portano avanti la passione per la musica.

Inoltre, Joseph ha due fratelli, Jader e Jacopo, figli anche di Rebella Galli, e una sorella, Paola, figlia di Laura Pausini e Paolo Carta. È chiaro che la musica scorre nelle vene di questa famiglia straordinaria.

Sarà interessante seguire il percorso di Holden in Amici 23, guidato da Rudy Zerbi, e vedere come questa giovane promessa della musica italiana si farà strada nella competizione.