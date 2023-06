La rivelazione scioccante sulla sepoltura di Emanuela Orlandi: Indizi puntano a Castel Sant'Angelo - Controcopertina

Un’ex carabiniere fa una sconvolgente rivelazione sulla sepoltura di Emanuela Orlandi

Un’ex carabiniere di nome Antonio Goglia ha fatto emergere una rivelazione che potrebbe scuotere le fondamenta del caso Emanuela Orlandi. In una lettera inviata al sostituto procuratore Stefano Luciani, incaricato di riaprire le indagini sulla scomparsa della giovane ragazza, Goglia ha svelato il presunto luogo della sepoltura. Questo annuncio avviene a 40 anni di distanza dalla misteriosa sparizione di Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983, e segue le recenti iniziative intraprese dal Vaticano per esaminare vecchie e nuove piste legate al caso.

Una rete intricata di interessi che coinvolge varie istituzioni

La scomparsa di Emanuela Orlandi ha scatenato un intreccio di mistero che coinvolge numerose istituzioni e organizzazioni. Lo Stato Vaticano, l’Italia, l’Istituto per le opere di religione, organizzazioni terroristiche, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi paesi sono solo alcuni degli attori coinvolti in questa intricata vicenda. La notizia della rivelazione di Goglia è stata preceduta da un “audio sconvolgente” che presentava la voce di un ex complice di Enrico De Pedis, uno dei leader storici della Banda della Magliana. L’atmosfera attuale è carica di aspettative e sembra che finalmente siamo vicini alla scoperta della verità.

La presunta sepoltura sotto Castel Sant’Angelo

La rivelazione più recente potrebbe essere di portata clamorosa e sembra che la fonte sia sicura della sua veridicità. Nella lettera pubblicata da Italia Oggi, si legge: “Dopo aver condotto approfonditi studi e basandomi su fatti concreti, che al momento preferisco non divulgare, comunico che nei sotterranei di Castel Sant’Angelo, dietro una porta rinforzata, si troverebbe una stanza di circa 20 metri quadri.” Secondo la fonte, “In quel luogo potrebbero esserci resti umani, compresi quelli di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.” Inoltre, si afferma che la struttura ricade sotto l’autorità del Comune di Roma, quindi non dovrebbe essere difficile organizzare una visita di verifica. Goglia ha dichiarato di assumersi la piena responsabilità di quanto affermato e di essere pronto a rispondere sia civilmente che penalmente. Tuttavia, Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, non ritiene attendibile questa versione.

La reazione di Pietro Orlandi e le precedenti teorie di Goglia

Pietro Orlandi, in un’intervista all’Ansa, ha respinto la rivelazione di Goglia, definendola pura follia. Ha espresso incredulità nel vedere così tanta attenzione data a un individuo che ha cambiato più volte la sua ipotesi sulla scomparsa di sua sorella. Pietro Orlandi ha dichiarato: “Lo conosco da anni, ogni volta cambia ipotesi, e da Nicotri o Peronaci gli danno tutto questo spazio. È uno che racconta frottole.” Ha anche sottolineato che in passato Goglia ha presentato diverse ipotesi alla procura, ognuna priva di riscontri e completamente diverse l’una dall’altra. Le sue teorie precedenti spaziavano dalla teologia della liberazione ai preti pedofili di Boston, al terrorista Carlos, ai Marrani e ad altri moventi apparentemente sconnessi.

Conclusione: La ricerca della verità continua

Nonostante la reazione scettica di Pietro Orlandi, la rivelazione di Antonio Goglia ha suscitato un grande interesse nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. La possibilità che il suo corpo e quello di Mirella Gregori siano sepolti sotto Castel Sant’Angelo rappresenta una svolta significativa nelle indagini. Sarà fondamentale attendere ulteriori sviluppi e verifiche per comprendere se questa sia la pista che finalmente condurrà alla verità sulla sorte di Emanuela e di altre persone coinvolte in questa complessa vicenda.