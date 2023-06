Tragedia lungo l'autostrada: Vittime e feriti in un incidente choc - Controcopertina

Un terribile incidente ha scosso l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto che va verso Napoli, nel comune di Vallesaccarda al km 101. È accaduto alle prime luci dell’alba, quando un autobus con a bordo 38 passeggeri è precipitato in una scarpata dopo essere stato coinvolto in un incidente. L’autobus si è scontrato con altre auto ferme sulla carreggiata a causa di un tamponamento a catena. Questo evento tragico ha causato vittime e feriti, portando dolore e sconcerto. Le autorità competenti, tra cui i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, sono intervenute prontamente per soccorrere le vittime e gestire la situazione.

Vittime, feriti e un destino sconvolto

Purtroppo, l’incidente ha provocato conseguenze devastanti. Al momento sono stati riportati 14 feriti, di cui due in condizioni gravi trasferiti in ospedale ad Ariano Irpino, tre ad Avellino e gli altri otto a Benevento. Nel momento dell’impatto, purtroppo, un uomo ha perso la vita. Le operazioni di soccorso sono state supervisionate dal comandante provinciale Mario Bellizzi, che ha coordinato gli sforzi per aiutare i feriti e gestire la scena dell’incidente.

Interventi tempestivi per ripristinare la sicurezza

Davanti a una situazione così tragica, è stata necessaria una risposta immediata da parte delle squadre di emergenza. Oltre agli operatori sanitari e ai meccanici, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, pronti ad affrontare l’emergenza e fornire assistenza. Per garantire la sicurezza di tutti i conducenti, il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico e il percorso è stato deviato su un’altra corsia. Fortunatamente, la situazione è stata risolta e il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, in direzione Napoli, è stato riaperto al traffico intorno alle 6:45, secondo quanto comunicato da Autostrade.

Un altro incidente nel contesto della tragedia

La triste giornata è stata segnata anche da un altro incidente avvenuto il 3 giugno. Un’auto lungo la strada provinciale 34 è uscita fuori strada e si è schiantata contro un pilastro del santuario della Beata Vergine Consolatrice a Levone. L’impatto ha causato il crollo di parte della struttura, ma fortunatamente il conducente dell’auto non ha riportato ferite gravi.