La rottura tra Barbara D’Urso e Mediaset: Alberto Matano si esprime sul futuro

Le dichiarazioni di Alberto Matano dopo la rottura tra Barbara D’Urso e Mediaset

La rottura tra Barbara D’Urso e Mediaset ha scatenato numerosi commenti, ma uno dei più attesi è stato quello di Alberto Matano, il rivale televisivo di lunga data della conduttrice. I due si sono sfidati a distanza con i programmi “Pomeriggio Cinque” e “La Vita in Diretta” per molto tempo, ma ora questa battaglia televisiva è giunta al termine. Carmelita sarà sostituita da Myrta Merlino e Matano ha voluto esprimere la sua opinione su colei che prenderà il posto dell’ex conduttrice di Canale 5.

Il futuro di Alberto Matano e le sue parole su Myrta Merlino

Dopo la fine dell’idillio tra Barbara D’Urso e Mediaset, Alberto Matano ha sentito il bisogno di condividere le sue riflessioni. Durante un’intervista a Super Guida TV, ha parlato anche del suo futuro professionale: “Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ci segue e ci aspetta. Sono abituato a vivere giorno per giorno e la mia prospettiva attuale è di continuare a condurre ‘La Vita in Diretta’. Non so cosa accadrà in futuro, ma spero di trovare una squadra di lavoro come quella che ho”.

Matano ha poi elogiato Myrta Merlino, definendola una collega e un’amica di cui nutre una profonda stima: “Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione”.

Il commento di Alberto Matano sulla rottura con Barbara D’Urso

Tuttavia, parlando di Barbara D’Urso, Matano ha lanciato una piccola frecciata, affermando: “Siamo stati sempre competitor con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi, ovvero un racconto giornalistico”. Questa dichiarazione sembra indicare che Mediaset avrebbe preso spunto da “La Vita in Diretta” per ottenere migliori risultati.

Adesso non ci resta che attendere settembre per scoprire se Alberto Matano riuscirà a prevalere su Canale 5 o se Myrta Merlino riuscirà a raggiungere il successo de “La Vita in Diretta” e magari superare anche Rai1. Sarà una sfida avvincente da seguire.