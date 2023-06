La speranza riaccesa: Avvistata Kata, la bambina scomparsa, su un autobus a Bologna - Controcopertina

Nuovi sviluppi nelle ricerche della piccola Kata, con un avvistamento potenzialmente cruciale

Proseguono incessantemente le ricerche di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso sabato 10 giugno a Firenze. Le ultime informazioni fanno trapelare una notizia che riaccende la speranza: sembra che Kata sia stata avvistata, e la segnalazione è considerata estremamente affidabile dagli inquirenti. Questa scoperta arriva da fonti esterne a Firenze, portando nuovi sviluppi all’indagine.

Il sopralluogo nel palazzo occupato, che era stato eseguito stamani dalla procuratrice Christine von Borries insieme al sostituto procuratore Giuseppe Ledda, è stato un passo significativo nelle indagini. È importante ricordare che Ledda era il pubblico ministero di turno quando la bambina è scomparsa e ha poi trasferito il fascicolo alla Dda. Inizialmente, il fascicolo era stato aperto per un caso di abbandono di minore, ma successivamente è stato modificato in sequestro di persona.

La madre di Kata, Kathrine Alvarez, è stata ascoltata come persona informata sui fatti. Secondo gli investigatori dei Carabinieri, non ci sono al momento elementi che portino a sospettare delle persone indicate dalla madre come possibili responsabili. La ricerca di tali individui continua intensamente.

Nel frattempo, giunge una notizia sorprendente: Kata sarebbe stata avvistata domenica scorsa su un autobus a Bologna, accompagnata da una donna. Questa scoperta potrebbe avere un impatto significativo sulla vicenda, che finora è stata caratterizzata da contorni sfumati e molti punti oscuri. Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la veridicità dell’avvistamento.

Secondo quanto riportato da Repubblica, inizialmente la prefettura di Bologna ha attivato un piano di ricerca per le persone scomparse, ma successivamente ha sospeso le operazioni al fine di approfondire l’indagine attraverso canali investigativi non specificati. Questo approccio mira a tutelare l’indagine stessa e a prevenire la divulgazione di informazioni riservate.

La prefettura, secondo Repubblica, ha risposto a una segnalazione ritenuta credibile proveniente da una persona che ha dichiarato di aver visto la bambina insieme a una donna la sera del 10 giugno su un autobus a Bologna. Nel frattempo, la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha espresso il suo sostegno alla famiglia di Kata, chiedendo a tutti di contribuire agli sforzi per ritrovarla.