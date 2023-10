La star di Hollywood Meryl Streep si separa dal marito: la verità dietro la fine del loro amore

Una Separazione che Scuote Hollywood

Meryl Streep, l’acclamata attrice vincitrice di premi Oscar, ha annunciato ufficialmente il divorzio dal marito Don Gummer dopo ben 45 anni di matrimonio. Questa notizia ha scosso il mondo dello spettacolo, e l’attrice stessa ha confermato che le loro vite erano separate da tempo. Ecco tutti i dettagli su questa sorprendente rottura.

Un Annuncio Inatteso

La notizia del divorzio è stata inizialmente riportata dal New York Post ed è giunta come un fulmine a ciel sereno per molti fan dell’attrice. Meryl Streep e Don Gummer si erano conosciuti nel 1978, grazie all’intervento del fratello di Meryl, e da allora avevano condiviso una lunga e felice vita insieme. Tuttavia, secondo quanto riportato, sembra che l’ultima apparizione pubblica della coppia risalga alla cerimonia degli Oscar nel 2018, ben cinque anni fa.

“Sei Anni di Vite Separate”

La sorpresa è stata ancor più grande quando Meryl Streep ha rivelato che in realtà erano “separati” già da sei anni quando sono apparsi insieme agli Oscar. Questo annuncio ha gettato una nuova luce sulla relazione, che sembrava solidissima agli occhi del pubblico e della stampa di settore. Oggi Meryl ha 74 anni, mentre Don ne ha 76.

L’Inizio di un Amore Duraturo

La storia d’amore tra Meryl Streep e Don Gummer è iniziata quando l’attrice cercava conforto dopo la perdita del suo primo amore, John Cazale, un collega attore deceduto nel marzo del 1978. Fu il fratello di Meryl a presentarli, e questo incontro ha portato a un matrimonio che ha resistito alle prove del tempo.

Una Separazione Riservata

Nonostante il mondo dello spettacolo sia spesso associato a pettegolezzi e scandali, la coppia Streep-Gummer è sempre stata riservata riguardo alla loro vita privata. Questa rottura, che sembra essere avvenuta in sordina, ha sorpreso molti, dimostrando che anche le storie d’amore più durature possono giungere a una fine inaspettata.

Riflessioni sull’Amore e la Famiglia

Le parole di Meryl Streep su come mantenere un matrimonio solido risalgono a ben 21 anni fa, quando parlò di “buona volontà, la disponibilità a fare concessioni e chiudere la bocca una volta tanto”. La sua dichiarazione sottolineava anche l’importanza della famiglia e della carriera, due elementi che ha cercato di bilanciare per molti anni.

Una Fine Inaspettata

In conclusione, la notizia del divorzio tra Meryl Streep e Don Gummer ha scosso il mondo dello spettacolo, dimostrando che anche le relazioni più stabili possono giungere a una fine inaspettata. Meryl Streep rimane una delle attrici più acclamate di Hollywood, e i fan attendono con curiosità di vedere come questa nuova fase della sua vita influenzerà la sua carriera e il suo impegno sul grande schermo.