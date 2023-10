La Storia di Pioggia: Una Gatta in Cerca di un Nuovo Inizio

Un Dramma di Solitudine

Pioggia, una gatta di 16 anni di Voghera, provincia di Pavia, si ritrova ora nel suo trasportino, con uno sguardo spaesato e triste. Questi ultimi giorni sono stati estremamente difficili per lei. Ha dovuto vegliare per 12 giorni sul corpo senza vita della sua padrona, che è deceduta in casa, senza che nessuno si accorgesse di quanto stesse accadendo. È stata una tragedia che ha colpito profondamente anche la povera Pioggia, che ha perso non solo la sua amata padrona ma anche la casa che aveva sempre conosciuto.

Un Appello dei Volontari

Tuttavia, c’è speranza per Pioggia. I volontari che ora si prendono cura di lei vogliono evitare che trascorra i suoi ultimi anni in solitudine, rinchiusa in una gabbia. In un annuncio pubblicato su Facebook, si legge: “È stata recuperata con non poca fatica e si trova ora in una stanza. La persona che la sta ospitando ha un cane che non tollera la presenza dei gatti, e dato che Pioggia è anziana, vogliamo evitare di traumatizzarla ulteriormente.”

Alla Ricerca di una Casa Accogliente

Le informazioni sulla salute di Pioggia sono ancora incerte, ma sappiamo che è una gatta di 16 anni e che la sua padrona umana la trattava con grande amore e cura. I volontari stanno cercando di ottenere informazioni dal libretto sanitario di Pioggia o dai parenti della signora deceduta. L’obiettivo è trovare per Pioggia una casa tranquilla, magari come figlia unica, dove possa trascorrere gli ultimi anni della sua vita in serenità e sicurezza. Pioggia è una gatta che merita di essere circondata dall’amore di una nuova famiglia che la accoglierà con affetto.

La sua storia è un richiamo all’importanza di dare una seconda possibilità agli animali in difficoltà. Se potete offrire a Pioggia una casa amorevole, vi preghiamo di contattare i volontari che stanno cercando di trovare un nuovo inizio per questa gatta affettuosa.