La tragedia di Justine Mattera: “Mia sorella seriamente malata, assistevo ai miei genitori lottare…”

L’accattivante performance di Justine Mattera in “Today is Another Day” vi lascerà sicuramente ipnotizzati e affascinati! Il dramma straziante di Justine Mattera: “La mia amata sorella è gravemente malata, ero solita assistere alle lotte dei miei genitori….” Nella puntata di ieri di “Oggi è un altro giorno”, la showgirl ha parlato con emozione della sorella, alla quale è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin.

Quando ero una giovane adolescente, alla mia amata sorella Jessica fu diagnosticato un linfoma di Hodgkin. È stato un momento difficile, perché negli anni ’80 le probabilità di sopravvivenza erano minime. La mia devota madre non ha mai perso la speranza e ha cercato instancabilmente in biblioteca qualsiasi trattamento sperimentale che alla fine ha salvato la vita di Jessica: una vera testimonianza del potere della ricerca!

Non avrei mai immaginato che sarebbe morta! Era volitiva e si imponeva sempre nelle gare di nuoto. Ma per anni mi sono sentita isolata e trascurata, perché i miei genitori erano così preoccupati dalla sua malattia.

Con entusiasmo, Carmelo Carlo Stella, ematologo, ci spiega che il linfoma di Hodgkin è una rara forma di tumore ai linfonodi che colpisce ogni anno circa 2.000 persone in Italia. A differenza di altri tumori, non esistono fattori di rischio legati a questo linfoma che possano essere utilizzati per prevenirlo o ridurne l’incidenza. Queste informazioni fondamentali sono disponibili sul canale ufficiale Youtube dell’AIRC!