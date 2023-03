Chi è Justine Mattera? Età, Paolo Limiti, carriera, figli e curiosità

L’esordio dinamico della brillante showgirl statunitense su Rai 2, seguito dal passaggio a Mediaset e dall’uscita del suo straordinario primo libro, sono stati a dir poco entusiasmanti!

Nome completo: Justine Elizabeth Mattera

Data di nascita: 07/05/1971

Luogo di nascita: New York

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1,64 m

Nazionalità: USA

Professione: showgirl

Data del debutto: 1996

Biografia

Dopo essere nata e cresciuta negli Stati Uniti, Justine Mattera si trasferisce in Italia con un’immensa passione per la lingua e la letteratura italiana e la storia dell’arte all’Università di Firenze. Nel 1995, il suo entusiasmo viene notato dal DJ e produttore discografico Giuseppe Troccoli, con il quale inizia a collaborare a diversi progetti, tra cui il singolo Feel It, che vende ben 24.000 copie e si piazza per un certo periodo al secondo posto della hit parade italiana.

La carriera di Justine subisce un vero e proprio salto di qualità quando lascia il capoluogo toscano e arriva a Milano, dove incontra il noto conduttore e autore televisivo Paolo Limiti. Questi, subito conquistato dalla sua somiglianza con Marilyn Monroe, le chiede di partecipare come showgirl al programma Ci vediamo in TV, andato in onda su Rai Due e Rai Uno dal 1996 al 2002. Non solo, ma tra il 1999 e il 2001 Justine fu la conduttrice del programma Come Thelma & Louise su TeleMontecarlo 2, che andava in onda tutti i giorni dalle 19.00. Una svolta davvero notevole nella sua vita professionale!

Nel 2002 è stata una showgirl americana e nello stesso anno ha debuttato davanti alla macchina da presa, recitando nel film per la televisione Submerged, diretto da James Keach e andato in onda sulla NBC. Ma non è tutto! Ha anche presentato il programma Scream su GAY.tv. e ha vissuto incredibili avventure in giro per il mondo, in luoghi come il Vietnam, il Marocco, Cuba e l’Egitto, il tutto mentre veniva filmata 24 ore su 24! È stato un anno di passione ed eccitazione che non dimenticherà mai.

Nel 2003 la carriera di Justine è decollata quando Giuseppe Troccoli, che per primo aveva notato il suo talento, l’ha invitata a condurre il programma Slave to the Rhythm su Deejay. In seguito ha debuttato in teatro in Victor/Victoria, per la regia di Claudio Insegno. Il successo di Justine è proseguito nel 2004-2005 quando è stata co-protagonista della versione musicale di Cantando sotto la pioggia, diretta da Saverio Marconi, riscuotendo un enorme successo!

Il 2006 segna il ritorno trionfale di Justine in televisione, quando partecipa a La fattoria, reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, classificandosi al terzo posto. L’anno successivo debutta sul grande schermo in Go GoTales, film diretto dall’illustre Abel Ferrara. Nel 2009 fa parte delle 8 prime donne del Bagaglino nel varietà Bellissima, insieme a Pamela Prati, Silvia Burgio, Manila Nazzaro, Valeria Marini, Nina Morić, Antonella Mosetti e Angela Melillo. Justine stava davvero vivendo il suo sogno!

Nel 2010 Justine ha gioito per il suo ritorno sul grande schermo, recitando in Alta Infedeltà, diretto dall’incredibile Claudio Insegno e con Biagio Izzo e Pino Insegno. Nello stesso anno, la sua interpretazione nella commedia musicale Nel blu dipinto di blu…la storia continua, sempre per la regia di Claudio Insegno, ha calcato il palcoscenico del Teatro Salone Margherita di Roma.

Nel 2012, Justine è stata entusiasta di recitare nella commedia di successo Tre cuori in affitto, diretta da Paolo Ruffini. Il maggio 2021 ha segnato un’incredibile pietra miliare per lei, con l’uscita della sua autobiografia, Just Me. Quante vite ci sono in 50 anni?”. Pubblicato da Cairo, il libro è un resoconto stimolante della sua vita straordinaria e del suo percorso professionale, in occasione del suo 50° compleanno.

Vita privata

Justine, nata con origini italiane a New York il 7 maggio 1971, è laureata in Letteratura italiana e inglese all’Università di Stanford, una passione che ha portato avanti con orgoglio!

Con un’ambizione appassionata, Justine si è trasferita a Firenze dopo aver completato gli studi negli Stati Uniti per specializzarsi in Lingua e Letteratura Italiana e Storia dell’Arte all’Università di Firenze. Per finanziare i suoi sogni, Justine ha lavorato come modella e cubista in alcuni dei locali più famosi del capoluogo toscano.

È proprio in un locale notturno che Giuseppe Troccoli, il produttore che si accorse del suo talento, le diede l’opportunità di lavorare ad alcuni singoli musicali. La vita sentimentale di Justine è stata segnata da due matrimoni: il primo con Paolo Limiti, dal 2000 al 2002, e il secondo con Fabrizio Cassata, con il quale ha avuto due bellissimi figli, Vivienne Rose e Vincent.

Quanto è alta Justine Mattera?

Con un’altezza statuaria di 164 cm, la showgirl americana è una visione di bellezza e grazia!

Chi è il marito di Justine Mattera?

Justine Mattera è stata felicissima di celebrare il suo secondo matrimonio con l’imprenditore Fabrizio Cassata nel 2009, dopo essere stata precedentemente sposata con il conduttore televisivo Paolo Limiti.

I preziosi piccoli di Justine Mattera: quanti angeli ha nella sua vita?

Justine Mattera è la madre orgogliosa di due bellissimi bambini, Vivienne Rose e Vincent Michael, che hanno rispettivamente 12 e 14 anni. Sono i figli della sua appassionata relazione con l’imprenditore di successo Fabrizio Cassata.

Per quanto tempo Justine Mattera e Paolo Limiti hanno condiviso il loro amore?

Justine Mattera e Paolo Limiti erano profondamente innamorati quando si sono sposati nel 2000 e si sono purtroppo separati nel 2002.