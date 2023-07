La tragica morte di Olindo Zuanon: Un colpo di calore fatale davanti agli occhi della moglie

Una storia di caldo estremo ha segnato la tragica fine di Olindo Zuanon, il cui corpo è stato ritrovato con una temperatura corporea sconvolgente di 42 gradi centigradi. Nonostante gli sforzi dei medici e degli infermieri, che hanno tentato la rianimazione ben sei volte, non è stato possibile salvarlo. Il suo decesso rappresenta un duro colpo per la sua famiglia e la comunità di Fratte, frazione di Santa Giustina in Colle (Padova).

Olindo è stato vittima di un colpo di calore fatale che ha avuto luogo nel suo negozio, dove i soccorritori sono intervenuti tempestivamente dopo la chiamata al 118. Purtroppo, nonostante tutti i tentativi di salvarlo, Olindo è deceduto il 17 luglio presso l’ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso). È stato un triste epilogo dopo una corsa disperata dal suo panificio a Treville, dove ha avuto il suo malore.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi preoccupati della moglie, Michelle Silvestri. Il bollettino medico successivo non lascia spazio a dubbi: “Infarto causato da un colpo di calore”. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante la tragica fatalità, Olindo Zuanon aveva già problemi cardiaci significativi. L’uomo aveva subito un intervento chirurgico per l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo lo scorso ottobre, nel tentativo di stabilizzare il suo battito cardiaco in caso di necessità.

“Olindo si sentiva bene dopo l’operazione”, racconta la moglie con disperazione e tristezza. Tuttavia, le temperature estreme degli ultimi giorni hanno sicuramente peggiorato la situazione, soprattutto considerando l’impegno lavorativo di Olindo in un ambiente simile a un forno. Il signor Zuanon era un residente di Fratte di Santa Giustina in Colle, dove viveva con la moglie e i tre figli. La famiglia gestisce un’altra attività nella stessa zona, un’attività che era stata fondata dal padre di Olindo.

La morte di Olindo Zuanon rappresenta una tragica testimonianza degli effetti pericolosi delle temperature elevate e dei colpi di calore. È fondamentale prestare attenzione al benessere e alla salute durante i periodi di caldo intenso, prendendo tutte le precauzioni necessarie per proteggere se stessi e gli altri.