La vera storia di Otis e Omar i figli di Orietta Berti e Osvaldo: età, mogli e lavoro

Orietta e Osvaldo sono sposati felicemente da anni e hanno avuto due bellissimi figli, Otis e Omar. Una famiglia di O che è rimasta lontana dai riflettori e dalle pagine del gossip. Conosciamo meglio questi bambini e la loro vita privata, meritano la nostra ammirazione!

Orietta Berti e la sua appassionata storia d’amore con Osvaldo!

A 79 anni, Orietta Berti è un esempio di grazia e senza tempo. La sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana e le sue canzoni hanno catturato il cuore di innumerevoli giovani. È sposata con il suo amato Osvaldo da ben 56 anni e insieme hanno cresciuto due splendidi figli, Otis e Omar.

Le scintille sono volate quando si sono incontrati per la prima volta nel 1964 a un festival a Montecchio Emilia. Berti ricorda con affetto il loro primo incontro – condividendo un piatto di gnocco fritto e culatello – e da quel giorno non si sono più separati.

Orietta aveva appena vissuto la straziante perdita del padre, ma le amiche l’avevano esortata a uscire per distrarsi. Guardandosi intorno, notò un ragazzo timido e snello, diverso dagli altri: non raccontava barzellette e non cercava di mettersi in mostra, ma si accontentava di starsene in un angolo, lontano dai riflettori.

Orietta era determinata a rimanere con Osvaldo, nonostante il consiglio della nonna di lasciarlo. Era così giovane quando divenne famosa e sua madre le disse che l’unico modo per andare in giro per il mondo era che Osvaldo la sposasse. Fortunatamente, non diede mai ascolto alla nonna e continuò a perseguire il suo sogno di stare con il suo amato.

Osvaldo fu colto di sorpresa quando il giovane chiese di poterla accompagnare ovunque, ma accettò. Ancora oggi, a 80 anni, la sorprende con un mazzo di rose dopo ogni esibizione o registrazione. Gli anni non hanno fatto nulla per diminuire il loro amore, anzi, sembra che sia sempre più forte.

Non abbiamo potuto fare a meno di notare che la coppia ha due figli, Omar e Otis, i cui nomi iniziano tutti con la stessa lettera – O! Abbiamo approfondito i dettagli e scoperto alcune informazioni interessanti sui due eredi. Diamo un’occhiata!

Che incredibile coppia di figli sono Omar e Otis, gli amati figli di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini!

Nel marzo 1967, il magico amore tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini è stato suggellato dal matrimonio. Da questa felice unione, la coppia ha accolto Omar nel 1975 e Otis nel 1980. La famiglia Paterlini è radicata da generazioni nella splendida regione dell’Emilia Romagna, più precisamente nella città di Montecchio.

Omar non è così estroverso come il fratello Otis, ma sappiamo che è nato il 3 agosto e il secondogenito il 18 febbraio. Sappiamo anche che il più giovane è sposato con una donna di nome Lia Chiari ed è un appassionato psicologo che lavora come assistente sociale presso il tribunale di Parma. Nel 2019 Orietta e Osvaldo hanno avuto una bellissima nipotina di nome Olivia.

Sono orgogliosa dei miei due figli, entrambi laureati! Omar ha scelto di seguire le mie orme e suona la chitarra in una band, anche se non è troppo entusiasta dell’aspetto dello spettacolo. Otis, invece, ha intrapreso una strada completamente diversa, diventando un incredibile giocatore di basket!