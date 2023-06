La verità è stata rivelata: Mara Venier e il verdetto definitivo della Rai - Controcopertina

Mara Venier, l’amata conduttrice di Domenica In, ha concluso la sua stagione televisiva il 11 giugno. In questa puntata, Mara ha mostrato incredibile professionalità e forza, essendo andata in onda nonostante la recente perdita di suo genero, Pier Francesco Forleo, dirigente Rai. Ma, cosa riserva il futuro per la conduttrice amatissima dal pubblico italiano?

h2: Speculazioni e Rumors Post-Conclusione Stagionale

Prima della fine della stagione, erano in circolazione numerose speculazioni riguardo al futuro di Mara Venier in televisione. Tra queste, si parlava anche della possibilità di un suo ritiro.

Mara è stata silenziosa riguardo al suo futuro e a cosa succederà a Domenica In a partire da settembre. Tuttavia, la Rai è intervenuta per fare chiarezza.

L’Annuncio Ufficiale della Rai

La Parola all’Amministratore Delegato

La Rai, tramite il suo Amministratore Delegato Roberto Sergio, ha finalmente svelato i piani per il futuro di Mara Venier e Domenica In. In un comunicato, Sergio ha lodato Mara per la sua professionalità eccezionale, in particolare per come ha gestito l’ultima puntata nonostante la tragedia personale.

Roberto Sergio ha annunciato ufficialmente che Mara Venier continuerà a guidare Domenica In nella prossima stagione televisiva. Ha dichiarato:

“Per Rai Domenica In si conferma un appuntamento irrinunciabile, un momento di aggregazione leggera e di intrattenimento di qualità capace di parlare a più generazioni. Per questo torneremo a incontrare anche nelle domeniche della prossima stagione Mara Venier, alla quale va il mio ringraziamento per la dedizione e la passione inconfondibili con cui segue questo programma. E mi sia permesso un ulteriore ringraziamento per la profonda umanità che, come accaduto anche oggi, caratterizza il suo stile unico”.

Cosa Aspettarsi nella Prossima Stagione

Con la conferma del suo ritorno, i fan possono aspettarsi di vedere Mara Venier al timone di Domenica In anche nella stagione 2023-2024. La sua presenza continua a essere un elemento centrale per il programma, e il suo stile unico e la sua umanità sono valori che la Rai tiene in grande considerazione.

In Conclusione: la Regina di Domenica In Rimane al Suo Posto

Il pensionamento di Mara Venier dovrà aspettare. Con questo annuncio ufficiale, si conferma che Mara continuerà a essere una presenza affettuosa e professionale nei salotti delle famiglie italiane anche nelle domeniche della prossima stagione.