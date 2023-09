La Verità su Gina Lollobrigida: Cecchi Paone Rompe il Silenzio a Pomeriggio Cinque

Nel salotto di Pomeriggio 5, Alessandro Cecchi Paone ha deciso di affrontare alcune voci che circolano riguardo alla famosa attrice Gina Lollobrigida, scomparsa a gennaio 2023. La questione in discussione riguardava la salute mentale di Lollobrigida, e Cecchi Paone ha voluto chiarire la situazione, anche a rischio di suscitare reazioni negative.

Gina Lollobrigida e le Voci sulla sua Salute Mentale

Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato: “Negli ultimi anni della sua vita non stava bene mentalmente?”. Ha sottolineato con fermezza che queste affermazioni non corrispondono alla realtà: “Gina stava benissimo e ci sono fior di perizie psichiatriche e di sentenze che dicono che Gina fino all’ultimo era lucidissima. Nessuno si permetta di dire che Gina aveva dei problemi mentali.”

La Complessa Situazione Giudiziaria

Il giornalista ha chiaramente fatto riferimento all’attuale situazione giudiziaria legata ad Andrea Piazzolla, un collaboratore di lunga data e “figlioccio” di Gina Lollobrigida. Piazzolla è attualmente sotto processo con l’accusa di aver sottratto beni al patrimonio dell’attrice nel periodo tra il 2013 e il 2018. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna di 7 anni e mezzo per circonvenzione di incapace.

Le Dichiarazioni di Andrea Piazzolla

Andrea Piazzolla ha dichiarato in una recente intervista a Domenica In di essere “orgoglioso che Gina Lollobrigida mi abbia donato la sua amicizia”. Ha anche menzionato di aver appreso della richiesta di condanna direttamente in aula e ha aggiunto: “Il tribunale fa il suo lavoro, rispetto ma non condivido il lavoro del pubblico ministero.”

Piazzolla ha continuato a difendersi, dichiarando: “Sono uscito molto soddisfatto e felice del lavoro del mio avvocato che ha difeso prima di tutto Gina, la persona più danneggiata di questa storia. Il problema sono le persone che fanno passare una cattiva informazione, come Javer Rigau.” In questo caso, Piazzolla si riferisce all’ex marito di Lollobrigida, nonostante l’attrice abbia sempre sostenuto di essere vittima di una truffa.

Questa vicenda continua a destare interesse e sarà oggetto di ulteriori discussioni nel futuro.