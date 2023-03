Lara Carnevale chi è la moglie di Simone Montedoro? Età, lavoro e figli - Controcopertina

Nato il 28 luglio 1973 (sotto il segno del Leone) a Roma, Simone Montedoro si è appassionato alla recitazione fin da piccolo. Cresciuto in città, praticava ogni giorno boxe e arti marziali, sognando di diventare una star del cinema. I suoi sogni sono diventati realtà finché non è stato colpito dal linfoma di Hodkin, una malattia rara che ha minacciato la sua vita e la sua carriera. Fortunatamente, con il giusto trattamento, è riuscito a sconfiggerla.

La sua carriera è stata segnata dall’adorazione di molte donne, anche se il suo cuore è stato preso da tempo. Dopo una breve storia d’amore con Manuela Arcuri nel 2013, Simone Montedoro ha finalmente incontrato l’amore della sua vita: Lara Carnevale, un’atleta professionista. Il suo amore per lei è innegabile e il suo cuore è completamente devoto.

Nel 2014, la coppia è stata benedetta dall’arrivo del loro amato figlio, Matteo. Quando non è sul set, l’attore dedica tutto il suo tempo libero a suo figlio, che chiama amorevolmente la sua vita. Ha scelto di chiamarlo come suo nonno, che è anche lo stesso nome della fiction che lo ha lanciato verso la notorietà: Don Matteo.

Simone protegge ferocemente la sua privacy ed è determinato a tenere la sua vita personale fuori dagli occhi del pubblico. Non sappiamo molto della relazione tra Lara Carnevale e Simone Montedoro.

La coppia non si è ancora unita in matrimonio, ma il loro amore reciproco è innegabile e la loro famiglia ne è una testimonianza. In un’intervista a TvBlog, l’attore ha dichiarato che il matrimonio non è più un rito di passaggio verso l’indipendenza, ma piuttosto un simbolo di amore e impegno. La convivenza ha preso il suo posto come valida alternativa e la transizione ha cambiato il modo di vedere il matrimonio, che è diventato sempre più importante.

Lara Carnevale è un’incredibile atleta professionista (atletica leggera)! Nata nel 1981 a Roma, lo stesso luogo di nascita del suo compagno, ha deciso di trasferirsi in Spagna. Il suo profilo Instagram testimonia il suo amore appassionato per la famiglia, lo sport e il mare!

Lara Carnevale e Simone Montedoro hanno trovato la loro felicità a Ibiza con il loro amato figlio Matteo. Lara è continuamente impegnata nei suoi vigorosi allenamenti e nella sua professione di trainer. Non sappiamo molto del suo passato, se non che ha risieduto a Roma per un lungo periodo. Si è trasferita in Spagna per lavoro e sull’isola di Ibiza è assolutamente felice. Con Simone Montedoro, invece, va tutto a gonfie vele. I due stanno insieme dal 2013 e dopo solo un anno hanno avuto il figlio Matteo. Il compagno, in passato, sarebbe stato legato sentimentalmente all’attrice Manuela Arcuri.