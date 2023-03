L’auto la investe trascinandola per 20 metri: Rosalia Osman tornava a casa dal supermercato

Tragicamente, Rosalia Osman, 49 anni, è rimasta uccisa in un incidente stradale mentre tornava a casa dal supermercato; il suo corpo è stato trascinato per oltre 20 metri.

Rosalia Osman, una donna di 49 anni, è stata tragicamente uccisa in un incidente stradale a Palermo venerdì 10 marzo, intorno alle 21. I soccorritori e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, ma le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi per poter prestare assistenza.

Rosalia stava tornando a casa sua dal negozio di alimentari.

È stata avviata un’indagine per scoprire i dettagli dell’incidente, ma gli agenti della polizia municipale che hanno condotto i rilievi hanno già tratto alcune conclusioni preliminari. In base ai racconti dei testimoni, sembra che Rosalia Osman stesse percorrendo viale Regione Siciliana a Palermo quando è avvenuto lo scontro.

L’incidente si è verificato all’incrocio con via Oreto, in direzione Messina, nei pressi della stazione di servizio Q8. Sembra che la donna stesse cercando di attraversare la strada quando un veicolo Hyundai l’ha colpita, trascinandola per oltre venti metri.

La figlia è addolorata per la morte inaspettata.

La persona coinvolta nell’incidente è un abitante di Ciaculli, Palermo. Stavano tornando a casa da un negozio di alimentari quando è avvenuto l’incidente. Il conducente è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. I familiari della donna sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente.

La figlia ha espresso il suo dolore per la scomparsa della madre in un post su Facebook, lamentando il fatto che sia stata portata via da un’auto in corsa. Ha lamentato che non c’era pace nei loro cuori e che la madre li aveva lasciati soli.