Lazio Roma come vedere streaming gratis diretta live tv

Domenica 19 marzo, alle 18:00, si disputerà la sfida della ventisettesima giornata di Serie A tra Lazio e Roma. Le due squadre, guidate da Maurizio Sarri e José Mourinho, si incontreranno nel derby all’Olimpico di Roma, terreno di gioco sia dei biancocelesti che dei giallorossi.

Serie A, Lazio-Roma: il momento delle due compagini

La Lazio si presenta al match dopo un successo e un pareggio nelle ultime due giornate di Serie A. I biancocelesti hanno battuto 0-1 il Napoli in trasferta e pareggiato 0-0 contro il Bologna, sempre fuori casa. La Roma, dal canto suo, si avvicina al derby con una vittoria e una sconfitta nelle ultime due gare stagionali. I capitolini hanno sconfitto la Juventus 1-0 in casa e perso 3-4 contro il Sassuolo, anch’esso in casa. La Lazio è stata eliminata dall’Europa League agli ottavi di finale dall’AZ, mentre la Roma ha raggiunto i quarti di finale contro la Real Sociedad.

Serie A, Lazio-Roma in streaming live e diretta TV

La partita Lazio-Roma, in programma domenica 19 marzo alle 18:00 e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, sarà trasmessa su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky). I contenuti di DAZN sono disponibili in streaming esclusivamente per gli abbonati al servizio. Attiva ora DAZN. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio possono essere seguiti in streaming su SkyGo e sull’app dedicata, solo per gli abbonati.