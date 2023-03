Lazza chiama in diretta la mamma, Mara Venier in grande imbarazzo

Durante la nuova puntata di “Domenica In”, il rapper italiano Lazza è stato ospite della conduttrice Mara Venier. Durante l’intervista, Lazza ha condiviso dettagli sulla sua carriera, in particolare la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2023, e ha anche parlato della sua vita privata. Nel corso della trasmissione, ha deciso di fare due telefonate in diretta a due donne molto importanti per lui, la mamma e la nonna.

La nonna di Lazza è un po’ arrabbiata con lui perché non va mai a trovarla, nonostante abiti vicino ai suoi genitori. Per questo, Lazza ha deciso di chiedere scusa in diretta televisiva. Tuttavia, non avendo il numero di telefono della nonna, ha chiamato la mamma per ottenerlo. La conversazione con la mamma è stata complicata, e lei ha chiuso il telefono senza salutare. Tuttavia, ha successivamente inviato il numero richiesto a Lazza.

Quando ha chiamato la nonna, Lazza le ha chiesto scusa in diretta nazionale per essere un pessimo nipote. La nonna gli ha risposto semplicemente “Lo so”. Nonostante questo, Lazza ha dichiarato il suo amore alla nonna e le ha promesso che presto sarebbe andato a trovarla. Questo momento ha commosso il pubblico e la conduttrice Mara Venier.

Infine, Lazza ha eseguito il suo brano “Cenere”, che lo ha portato alla seconda posizione al Festival di Sanremo 2023. La sua performance ha dimostrato le sue capacità musicali e la sua passione per la musica. In generale, la sua apparizione a “Domenica In” ha offerto uno sguardo nella sua vita privata e ha anche fatto scoprire al pubblico il suo talento musicale.