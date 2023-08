”Le cose belle si fanno con gli amici, tante mi vogliono”. Stupro di Palermo, il minorenne torna in carcere. I video choc

Un caso di cronaca scuote nuovamente Palermo, dove un giovane di nome Riccardo Parrinello ha recentemente fatto ritorno in carcere, suscitando indignazione per i suoi comportamenti sui social media. Inizialmente evitato dal carcere per via della sua minore età durante l’indagine per uno stupro di gruppo, la maggiore età e la sua condotta irresponsabile hanno portato a un cambio drastico nella sua situazione.

Un Percorso Interrotto

Riccardo Parrinello era stato indagato, insieme ad altri sei coinvolti, per uno stupro di gruppo a Palermo. Nonostante la sua minore età all’epoca dei fatti, era stato spedito in una comunità per un percorso di recupero. Tuttavia, dopo aver compiuto i 18 anni, le sue azioni hanno dimostrato un’insensibilità preoccupante e un disprezzo per le conseguenze dei suoi atti.

Messaggi Social Sconcertanti

I social media sono stati il mezzo attraverso il quale Parrinello ha espresso il suo atteggiamento trasgressivo. I suoi messaggi, registrati dalla Procura, rivelano un tono di sprezzo e irriverenza. Frasi come “Chi si mette contro di me si mette contro la morte“, “La galera è il riposo dei leoni” e altri commenti provocatori sono stati diffusi tra il 20 e il 21 agosto. Inoltre, ha utilizzato TikTok per condividere video che facevano riferimento all’stupro di gruppo, svelando un atteggiamento tutt’altro che pentito.

Rivelazioni Inquietanti

Nei messaggi e nelle conversazioni con gli amici, Parrinello ha condiviso in modo agghiacciante i dettagli della notte dell’stupro. Con linguaggio crudo e volgare, ha descritto come lui e altri sei coinvolti abbiano compiuto l’atto criminale. La mancanza di rimorso o consapevolezza dell’orrore delle proprie azioni è stata evidente nelle sue parole, gettando ulteriore luce sulla sua personalità disturbata.

Rientro in Carcere

Di fronte a questa nuova serie di comportamenti allarmanti, il giudice Antonina Pardo ha accettato la richiesta della procuratrice per i minorenni, Claudia Caramanna, di riportare Parrinello in carcere. Questo giovane, inizialmente considerato minorenne durante le indagini, è stato rilasciato su decisione del tribunale dopo l’interrogatorio di garanzia, ma la sua condotta successiva ha convinto la Procura che la sua presenza costituisce un pericolo per la società.

Il caso di Riccardo Parrinello è un triste esempio di come le azioni irresponsabili e disprezzanti sui social media possano influenzare drasticamente le conseguenze legali. La sua storia serve come avvertimento riguardo alle implicazioni di un atteggiamento sfacciato e insensibile, soprattutto in casi così gravi come quello di uno stupro di gruppo.