"Le mani addosso, cacciate dal locale". Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli: cosa è successo in Sardegna - Controcopertina

Una lite scoppiata tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha causato caos in Sardegna, suscitando numerose discussioni sulla loro ex relazione nel Grande Fratello Vip. Daniele ha annunciato con chiarezza che la rottura con la modella venezuelana è definitiva, nonostante le foto che li ritraevano felici in vacanza. Ma qualcosa è accaduto in Sardegna che ha distrutto la loro relazione.

Un’utente ha segnalato a Deianira Marzano che la discussione tra Oriana e Daniele sarebbe avvenuta perché lui e Soleil si sono parlati da vicino. Questa chiacchierata con Soleil sarebbe quindi la “colpa” della rottura? Oriana ha spesso reagito con gelosia, ma questa volta Daniele Dal Moro non ha sopportato, tanto da scrivere: “Tra me e Oriana è finita senza possibilità di ritorno”. Emergono ora ulteriori dettagli: erano presenti anche Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Giaele De Donà.

Teorie sulle cause della rottura e nuovi dettagli

Secondo un’altra teoria, la fine della relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sarebbe stata provocata da Nicole Murgia e Micol Incorvaia. Un’utente ha accusato le due dicendo: “Vergognatevi, voi e Micol avete fatto litigare Oriana e Daniele”. Le due hanno risposto a queste accuse, affermando: “Avete bisogno di aiuto serio per inventare follie di questo genere. Sono allibita”. Tuttavia, emergono nuovi dettagli su ciò che è accaduto in Sardegna, in un noto locale frequentato dagli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Daniele e Oriana hanno iniziato a litigare a causa di Soleil e sono stati cacciati dal locale. Durante la discussione, si sono persino aggrediti fisicamente, creando uno spettacolo. Oriana avrebbe poi gettato i vestiti di Daniele fuori dalla finestra. Deianira ha aggiunto che Soleil non c’entra nulla, se non per aver salutato educatamente Daniele e aver scambiato qualche chiacchiera con lui davanti a tutti.

La stessa versione è confermata da The Pipol Gossip, che riporta di una serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda chiamato Ritual. Secondo quanto riferito, si è verificata una discussione accesa tra alcuni ex concorrenti del GFVip, tra cui Daniele, Oriana, Micol e Giaele. A causa del litigio, le tre ex coinquiline di Cinecittà sarebbero state allontanate dalla porta del locale per non disturbare gli altri ospiti.

Vi è inoltre un aggiornamento sulla vicenda: sembra che la causa della lite tra Daniele e Oriana sia in realtà Chadia Rodriguez. Una vip anonima ha riferito che la disputa è avvenuta tra Oriana e Chadia, con l’intervento di Soleil per calmare la situazione. Successivamente, Oriana e Daniele avrebbero litigato e la venezuelana avrebbe persino alzato le mani.