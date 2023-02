Le mogli di Maurizio Costanzo chi sono? Lori Sammartino, Maria De Filippi, Flaminia Morandi e Marta Flavi

È bene sottolineare che Maurizio Costanzo ha avuto quattro mogli. “Dopo tre matrimoni, il quarto o viene bene o si smette”, diceva il giornalista e conduttore televisivo, scomparso oggi all’età di 84 anni.

La prima moglie di Costanzo è stata Lori Sammartino (di 14 anni più grande, lui ne aveva 25 all’epoca): “Mi ha affascinato, era una grande fotografa. Mi ha cresciuto, veniva dal Mondo di Pannunzio, mi ha fatto conoscere Ennio Flaiano, Ercole Patti, Carlo Levi, Linuccia Saba, che era la sua testimone di nozze. Ci sposammo in chiesa, nel 1963, a Isola Farnese. C’era Raimondo Vianello, di cui avevo raccontato il matrimonio su Grazia qualche mese prima: un bel colpo, ero l’unico giornalista ammesso, eravamo amici. L’unione con Lori durò poco: Mi innamorai di una segretaria della Mondadori”, ha ricordato Costanzo 20 anni fa in un’intervista a Barbara Palombelli sul Corriere della Sera.

Nel 1973 Flaminia Morandi divorziò dall’allora marito, il giornalista Rai Alberto Michelini, per lui. Hanno avuto i figli Camilla, nata nel 1973 (che lavora come sceneggiatrice), e Saverio, nato nel 1975 (il regista).

Dopo una relazione burrascosa con Simona Izzo, Costanzo ha sposato Marta Flavi nel 1989. Il matrimonio, tuttavia, è durato solo un anno e si è concluso in modo molto negativo, causando un rapporto teso tra i due.

Ci sono voluti alcuni tentativi, ma Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno finalmente trovato un amore duraturo. Sono stati insieme dal 1990 al 24 febbraio 2003, quando il giornalista e conduttore è morto.

All’inizio nessuno sapeva della mia relazione con Maurizio Costanzo. Siamo stati scoperti quando qualcuno ci ha sentito parlare al telefono.

I due si sono incontrati per la prima volta nel settembre 1989 durante una conferenza sulla pirateria cinematografica organizzata da lei a Venezia. All’epoca lei lavorava per una società di consulenza in materia di comunicazione.

Quando Maria De Filippi ha conosciuto Maurizio, si era appena laureata in legge con il massimo dei voti e intendeva diventare avvocato. Maurizio la convinse invece a lavorare in televisione e da allora ha avuto successo.

Nel 1993, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi rischiarono la vita in un attentato organizzato contro il famoso conduttore Mediaset. Anche Maria era in macchina in quel momento. Costanzo aveva spesso a che fare con la mafia e questo non andava giù ad alcuni “esponenti” di Cosa Nostra.

Sono molto contento di essermi sposato con Maria e di aver adottato un figlio. Loro rendono la mia vita completa e non potrei immaginare di vivere senza di loro.

Il matrimonio tra i due è arrivato il 28 agosto 1995, celebrato con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2002 la coppia ha preso in affido Gabriele, che all’epoca aveva dieci anni, poi adottato nel 2004. L’amore e l’impegno della coppia sono evidenti nelle loro azioni e forniscono una casa stabile e amorevole per il loro figlio.

“Adottare un bambino non significa prendere qualcuno che è già impostato e non cambia mai”, ha detto Maria De Filippi. “La verità è che, col tempo, si crea un senso di appartenenza tra voi e il bambino. Lentamente, ma inesorabilmente, si diventa famiglia”.

Su Vanity Fair, Maurizio Costanzo ha parlato della sua storia d’amore con Maria De Filippi con grande tenerezza. Ha raccontato che tra loro c’era una grande “complicità” che pian piano si è trasformata “in un forte affetto”. Ha assicurato di non aver mai dato alla moglie un motivo di gelosia: “Non gliene do motivo, e non mi sono mai meritato una scenata. Nemmeno io. Se lo fossi, sarei preoccupato: significherebbe che qualcosa non va nella natura del nostro rapporto”.

Confesso che non so se quel giorno sarò in grado di tendergli la mano. Troppo dolore. Non voglio che l’intreccio di quelle dita sia il mio ultimo ricordo.