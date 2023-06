Le parole di Ferilli svelano la rivoluzione in arrivo nello show talent di Canale 5 - Controcopertina

Grandi novità si prospettano per Tu sì que vales, lo spettacolo di Canale 5 che vede talenti di ogni genere sfidarsi con performance uniche. Mentre alcuni volti storici come Teo Mammuccari e Belen Rodriguez non saranno più presenti nel cast, un nuovo giudice si prepara a rivoluzionare lo show. Si tratta di Luciana Littizzetto, che ha recentemente salutato Che Tempo Che Fa su Rai3. Sabrina Ferilli, altro membro della giuria, ha espresso il suo pensiero sull’arrivo della Littizzetto.

La nuova giurata: Luciana Littizzetto

Secondo le parole dell’esperto di gossip Giuseppe Candela, Luciana Littizzetto prenderà il posto di Teo Mammuccari come giurata in Tu sì que vales. Dopo il suo addio a Le Iene, Mammuccari non è stato riconfermato per lo show. Candela ha annunciato che Littizzetto farà parte della giuria composta da Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Quest’ultima ha rilasciato una dichiarazione sul nuovo ingresso nella giuria.

Le parole di Sabrina Ferilli su Luciana Littizzetto

L’arrivo di Luciana Littizzetto a Tu sì que vales porta una ventata di novità alla prossima edizione dello show. L’annuncio ha suscitato reazioni entusiastiche tra i fan, con commenti che evidenziano l’interessante triangolo formato da Ferilli, Littizzetto e Maria De Filippi. Tra i commenti, spicca anche la risposta di Sabrina Ferilli, che ha indirettamente confermato l’arrivo della comica con un commento su Instagram. Le sue parole suggeriscono che si aspetta che Littizzetto affronti il provocatore del programma, Giovanni Iovino, noto come Giovannino.

Le novità di Verissimo: Anna Tatangelo al posto di Silvia Toffanin

Nel frattempo, mentre Silvia Toffanin e Verissimo sono in pausa estiva, a partire dal 24 giugno Canale 5 accoglierà Anna Tatangelo come conduttrice di “Scene da un matrimonio” dalle 14:10 alle 15:45. Questo segna un cambio temporaneo nella programmazione del sabato pomeriggio.

