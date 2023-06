Il matrimonio segreto dell'attrice che ha stupito i fan dopo anni di negazioni e un figlio insieme - Controcopertina

Una notizia matrimoniale sorprendente arriva dal mondo delle celebrità, dove una coppia dopo 15 anni di relazione e un figlio ha finalmente deciso di unirsi in matrimonio. Il settimanale Diva e Donna ha svelato l’inaspettato scoop dopo che per anni la coppia aveva ribadito che non avrebbe mai preso questa decisione. Le parole dei due partner nelle interviste passate sembravano escludere la possibilità del matrimonio, ma sembra che abbiano cambiato idea.

Il matrimonio segreto di Serena Rossi e Davide Devenuto

Secondo quanto riportato da Diva e Donna, l’attrice Serena Rossi ha sposato il suo compagno Davide Devenuto a Roma. La coppia si è conosciuta nel 2008 sul set di “Un posto al sole” e da allora ha costruito una solida relazione. In esclusive immagini pubblicate nel servizio del magazine, si può vedere Serena in un abito bianco, con il bouquet, mentre festeggia davanti alla chiesa insieme agli ospiti e al figlio Diego.

Una sorpresa per i fan di Serena Rossi

Il matrimonio segreto di Serena Rossi ha colto di sorpresa i suoi fan, che seguono con interesse la sua carriera in ascesa nel mondo del cinema e della televisione. Dopo un esordio nel teatro e il successo nella soap opera “Un posto al sole”, l’attrice ha continuato a ottenere ruoli di rilievo sia nel cinema che in ambito televisivo. Ha anche intrapreso una carriera discografica e ha mostrato le sue doti di conduttrice televisiva nel programma “Detto fatto”. L’ultimo successo di Serena Rossi è stato nel ruolo di Mina Settembre in una serie televisiva, mentre al cinema ha interpretato il personaggio di Elisabeth Gay nel film dei Manetti Bros “Diabolik”.

L’annuncio del matrimonio segreto di Serena Rossi e Davide Devenuto dopo 15 anni di amore ha generato sorpresa e felicità tra i fan dell’attrice. Questo evento segna una nuova tappa nella loro relazione e rappresenta un momento significativo nella vita di entrambi. I fan di Serena Rossi continuano ad essere affascinati dalla sua carriera versatile e dai successi che continua a ottenere sia nel mondo dello spettacolo che nella musica.