Francesca Fialdini, la gonna si sfila durante l’ultimo ballo: resta imperturbabile e arriva seconda





La finale di Ballando con le Stelle 2025 si è rivelata una delle più competitive della storia del programma, con coppie determinate a raggiungere la vittoria. Alla fine, il podio si è chiuso con Andrea Delogu e Nikita Perotti al primo posto, seguiti da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice al secondo, mentre il terzo posto è stato condiviso da Fabio Fognini e Giada Lini, insieme a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.





Il percorso di Fialdini e Pernice è stato caratterizzato da alti e bassi, ma entrambi hanno dimostrato un grande talento e una notevole determinazione, guadagnandosi consensi sia dalla giuria che dal pubblico. La conduttrice ha sorpreso tutti con la sua capacità di esprimere emozioni attraverso la danza, mostrando una parte di sé che molti non conoscevano. La sua eleganza e disinvoltura nelle coreografie hanno colpito, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, tra cui un infortunio e le battute pungenti degli altri concorrenti.

Nella sfida finale, Fialdini e Pernice hanno presentato un Jive sulle note di “Svalutation”, seguito da un valzer. Questa esibizione ha richiesto un cambio di look, con scarpe diverse e una gonna al posto dei pantaloni. Tuttavia, durante l’esecuzione di un moderno sulle note di “The Show Must Go On”, si è verificato un imprevisto: la gonna si è sfilata, rimanendo avvolta attorno al braccio di Pernice, che è riuscito a liberarsene lanciandola fuori scena. Nonostante l’incidente, Fialdini ha continuato a ballare con determinazione, mostrando una smorfia di amarezza solo alla fine. “Abbiamo perso anche la gonna, ma la recupereremo,” ha commentato Milly Carlucci, accorgendosi dell’accaduto. La gonna è stata restituita poco dopo alla legittima proprietaria, dimostrando che, come recita il titolo della canzone, “lo spettacolo deve sempre andare avanti.”

Sul podio, Fognini e Lini si sono dovuti accontentare del terzo posto, ex aequo con D’Urso e La Rocca. Per Filippo Magnini, l’esibizione con Alessandra Tripoli è stata una delle più controverse, suscitando reazioni miste dal pubblico, che ha criticato la severità dei giudici nei loro confronti. Anche la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla ha affrontato scintille con la giuria, non riuscendo a soddisfare le aspettative elevate.

In finale, si sono presentati anche Rosa Chemical e Erica Martinelli, riammessi grazie a una Wild Card di Matteo Addino. La serata è stata caratterizzata da emozioni forti e momenti di tensione, ma ha anche messo in evidenza la passione e il talento di tutti i concorrenti.



