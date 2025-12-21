Selvaggia Lucarelli contro Colombari e Favilla alla finale di Ballando: “Mi verrebbe da mettervi le mani addosso”





Nella finale di Ballando con le Stelle, nonostante l’atmosfera festosa, non sono mancate le polemiche, in particolare riguardo alla performance di Martina Colombari e Luca Favilla. Dopo essere stati ripescati all’inizio della puntata, la coppia ha presentato un’esibizione che ha suscitato entusiasmo tra il pubblico, ma ha ricevuto critiche severe dalla giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli.





Al termine della loro esibizione, Lucarelli ha espresso il suo disappunto in modo deciso, affermando di essere “furibonda”. Ha sottolineato che, nonostante il potenziale di Colombari, l’esibizione non fosse all’altezza delle aspettative per una finale. “Che vi devo dire, bello senz’anima, tutto prese. Con il potenziale di Martina, questa roba qui era fiacca, non era roba da finale,” ha dichiarato. Ha continuato dicendo che si aspettava “scintille” da Colombari, ma che invece ha visto un “mortaretto”.

Lucarelli ha poi aggiunto: “Come coppia siete stati impeccabili, il percorso più pulito di tutti, senza condizionamenti, arrivate qui con questa roba moscia… vi metterei le mani addosso. Un’occasione persa.” Le sue parole hanno suscitato una reazione di sorpresa e disapprovazione tra il pubblico presente in studio, che ha rumoreggiato contro il parere della giurata.

Successivamente, è intervenuto Guillermo Mariotto, che ha condiviso in parte il giudizio di Lucarelli, ma ha anche riconosciuto alcuni aspetti positivi dell’esibizione. “Ok, sono d’accordo, ma c’è stato un momento, che non so se l’avete visto, in cui lei si è buttata dietro con le mani alzate ed è stata bella senz’anima. Mi ha comprato con quella mossa,” ha commentato, cercando di bilanciare le critiche con un riconoscimento della bellezza del momento. Mariotto ha proseguito dicendo: “Io non sono di quelli che contano i passi fatti bene, tu non sei bella senz’anima, ma bella e con un’anima incredibile.”

Questa finale ha evidenziato le tensioni tra giuria e concorrenti, dimostrando come le aspettative per le performance siano elevate, specialmente in un contesto competitivo come quello di Ballando con le Stelle. Le parole di Lucarelli e il successivo intervento di Mariotto hanno messo in luce la difficoltà di soddisfare i giudici, anche quando le esibizioni possono risultare piacevoli per il pubblico.

La performance di Colombari e Favilla è stata una delle tante che hanno caratterizzato la serata finale, ma le critiche ricevute hanno fatto sì che il loro momento di gloria fosse offuscato da polemiche. La tensione tra le aspettative artistiche e la realtà delle esibizioni è un tema ricorrente nel programma, dove ogni dettaglio viene esaminato con attenzione.

Inoltre, il ripescaggio di Colombari e Favilla ha reso la loro partecipazione ancora più significativa, poiché sono riusciti a tornare in gara dopo aver affrontato momenti difficili nel corso della competizione. Questo ha aumentato le aspettative nei loro confronti, rendendo le critiche di Lucarelli ancora più impattanti.



