Le previsioni fino all'8 giugno 2023: Paolo Fox avverte questi segni zodiacali - Controcopertina

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Momenti di svolta

Paolo Fox suggerisce che questo potrebbe essere un periodo di svolta per gli Scorpioni. Si prevede un tempo di profonde trasformazioni e rinnovamenti.

Siate pronti ad affrontare nuove sfide e opportunità.

Mantenete una mentalità aperta e flessibile per accogliere i cambiamenti.

Focalizzatevi su ciò che davvero conta per voi in questo momento della vostra vita.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Crescita e espansione

Per i Sagittari, Fox prevede un periodo di crescita e espansione. È il momento di allargare i vostri orizzonti e di esplorare nuove possibilità.

Sfruttate al massimo le opportunità di apprendimento che si presenteranno.

Siate pronti a prendere l’iniziativa in situazioni professionali e personali.

Ricordate che la crescita richiede coraggio e la volontà di uscire dalla propria zona di comfort.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Stabilità e sicurezza

Per i Capricorni, Fox predice un periodo di stabilità e sicurezza. Questo è un momento per consolidare ciò che avete e per costruire su solide fondamenta.

Fate attenzione alle vostre finanze e alle vostre decisioni professionali.

Valorizzate le vostre relazioni personali e familiari.

Ricordatevi di prenderVi cura di voi stessi, sia fisicamente che mentalmente.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Innovazione e creatività

Gli Acquari possono aspettarsi un periodo di innovazione e creatività, secondo Fox. Questo è un momento per sperimentare nuove idee e per esprimere la vostra individualità.

Non abbiate paura di prendere l’iniziativa e di seguire le vostre idee.

Siate aperti al cambiamento e all’innovazione in tutti gli aspetti della vostra vita.

Ricordatevi di divertirvi e di godere del processo creativo.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Intuizione e comprensione

Per i Pesci, Fox prevede un periodo di intuizione e comprensione. Questo è un momento per ascoltare la vostra voce interiore e per seguire il vostro istinto.