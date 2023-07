Le ultime notizie sulla giuria di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci smentisce le indiscrezioni

Milly Carlucci rompe il silenzio

Milly Carlucci, la nota conduttrice Rai, ha recentemente rilasciato un’intervista a Davide Maggio in cui ha affrontato diversi argomenti legati a Ballando con le Stelle. Tra le questioni sollevate, si è parlato dell’arrivo di Barbara D’Urso nel programma, dell’ingresso di Francesca Fagnani nella giuria e dell’addio di Selvaggia Lucarelli. Ora è Milly stessa a voler fare chiarezza su quanto accaduto.

La verità su Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha voluto smentire le voci secondo cui sarebbe stata cacciata da Ballando con le Stelle. In un’intervista a Chi, la giornalista ha affermato: “Vedrò Milly prossimamente. Ho letto quello che dicono e mi spiace che abbiano detto che sono stata cacciata. Non è vero, mi hanno confermata quando ancora c’era il programma in onda”. Tuttavia, Milly Carlucci ha una versione diversa dei fatti.

Le dichiarazioni di Milly

Milly Carlucci ha fatto alcuni importanti annunci riguardo alla prossima edizione del programma. Ha sottolineato l’importanza di rinnovare il rapporto di amicizia con il pubblico di Rai1 e ha chiarito che le discussioni sulla giuria avverranno a settembre, dopo la chiusura del cast. Riguardo alle affermazioni di Selvaggia Lucarelli, Milly ha commentato: “In questo momento si dicono molte cose. Prima chiudiamo il cast e poi parleremo del resto. Dobbiamo anche tener conto del budget a nostra disposizione e degli accordi da definire”.

La verità sulla giuria

Milly ha sottolineato che al momento la giuria non è stata ancora confermata e che si stanno valutando diverse opzioni in base alle disponibilità finanziarie. Ha spiegato che, nonostante le voci e i gossip, nulla è stato deciso definitivamente. Attualmente, l’attenzione è focalizzata sulla selezione dei partecipanti al programma, mentre le decisioni sulla giuria verranno prese in un secondo momento.

In conclusione, Milly Carlucci ha voluto chiarire che le voci che circolano riguardo alla giuria di Ballando con le Stelle sono ancora infondate e che al momento l’attenzione principale è rivolta alla composizione del cast. Sarà solo in seguito che si prenderanno decisioni definitive riguardo alla giuria.