Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Madonna: l'indiscrezione preoccupante dopo il malore e il ricovero - Controcopertina

L’atteso aggiornamento sullo stato di salute di Madonna ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi numerosi fan sparsi in tutto il mondo. Dopo il malore che ha portato al suo ricovero, le prime informazioni diffuse sembravano piuttosto inquietanti. Lo scorso 29 giugno, a causa di una “grave infezione batterica”, la celebre popstar era stata ricoverata in ospedale. Successivamente era stata dimessa e una fonte vicina alla cantante aveva dichiarato alla ‘Cnn’ che “si sente meglio”.

Tuttavia, a causa di questo improvviso problema di salute, Madonna ha dovuto posticipare il suo atteso Celebration Tour, un tour mondiale di sette mesi in 45 città. Secondo alcuni addetti ai lavori, durante le prove del tour, la cantante avrebbe cercato di spingersi “oltre il limite” con l’obiettivo di offrire uno spettacolo eccezionale, paragonabile se non superiore a quelli delle colleghe Taylor Swift e Beyoncé. Purtroppo, qualcosa è andato storto e questo ha causato il malore.

Come sta Madonna ora: versioni contrastanti

TMZ, citando una fonte vicina alla famiglia, ha riferito che Madonna, una volta tornata a casa, “ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione continua a devastare il suo corpo”. Al contrario, un’altra fonte ha rivelato che la diva è ancora molto stanca e debole. Tuttavia, c’è anche chi, come l’amica Rosie O’Donnell, ha commentato su Instagram che Madonna si sta riprendendo.

Il suo agente, il 24 giugno scorso, aveva dichiarato che il ricovero ospedaliero, con diversi giorni di terapia intensiva, era stato necessario a causa di un’infezione batterica. Tuttavia, nella nota si sottolineava che ci si aspettava un pieno recupero. Ora, però, l’ottimismo di qualche giorno fa sembra lasciare spazio a dubbi e preoccupazione.

Secondo TMZ, una fonte ha rivelato che Madonna si sente ancora molto debole e stanca, e sembra non avere le energie necessarie per riprendere a cantare. Questo solleva il rischio che l’evento per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, originariamente previsto per il 14 luglio, possa subire ulteriori ritardi. Alcuni amici di Madonna hanno dichiarato: “Vuole competere con cantanti più giovani come Taylor Swift e Pink. Se continua così, rischia di subire la stessa sorte di Michael Jackson”.