Le ultime volontà di Silvio Berlusconi: un testamento che rivela amore per i figli - Controcopertina

Emergono i dettagli del testamento di Silvio Berlusconi, l’ex Presidente del Consiglio italiano. Gli avvocati dei suoi cinque figli si sono presentati davanti al notaio per prendere visione delle ultime volontà del Cavaliere. Una delle principali disposizioni riguarda il controllo della Fininvest, che non sarà nelle mani di un solo individuo. Inoltre, Silvio Berlusconi ha dedicato alcune parole ai suoi figli.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Silvio Berlusconi ha deciso di lasciare ai figli del suo primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, ovvero Marina e Pier Silvio, il controllo congiunto della Fininvest. Una nota ufficiale pubblicata dai figli conferma che nessun soggetto avrà il controllo solitario indiretto sulla società, che in precedenza era detenuto dal padre stesso. Il notaio incaricato della lettura delle volontà testamentarie si occuperà delle formalità legali nelle prossime ore.

Le ultime volontà di Silvio Berlusconi e il legame con i figli

Marina e Pier Silvio, che già detenevano il 7,65% delle azioni, hanno raggiunto una quota paritaria del 53% della Fininvest, che comprende società quotate come Mfe (50%), Mondadori (53%) e Mediolanum (30%), nonché proprietà immobiliari, tra cui ville e proprietà terriere. La decisione riguardante la Fininvest e il patrimonio era stata presa nel 2006. Silvio Berlusconi ha scritto a mano le sue volontà su un blocco note, con intestazione Villa San Martino, indicando chiaramente i beneficiari delle sue disponibilità patrimoniali.

Il testamento di Silvio Berlusconi, composto da undici righe su un foglio e dieci su un altro, è di stile essenziale e chiaro. Il testatore lascia le disponibilità patrimoniali in parti uguali ai figli Marina e Pier Silvio, mentre il resto viene diviso equamente tra i suoi cinque figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Nel 2020 sono state aggiunte disposizioni a favore del fratello Paolo, che ha ricevuto un legato di 100 milioni di euro, così come l’ultima compagna Marta Fascina. Inoltre, l’amico Marcello Dell’Utri è stato beneficiario di un legato di 30 milioni di euro.

Silvio Berlusconi ha anche dedicato delle dolci parole ai suoi figli, esprimendo l’affetto che provava per loro. In una lettera scritta a mano, datata 19 gennaio 2022, indirizzata ai suoi figli e non sigillata, Berlusconi scrive: “Per il bene che ho voluto loro e per quello che loro hanno voluto a me – Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”. La lettera, composta da una quindicina di righe, è stata scritta poco prima di un ricovero ospedaliero di Silvio Berlusconi, iniziando con le parole: “