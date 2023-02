L’Eredità di Flavio Insinna raggiunge un bel record

Flavio Insinna, in un’intervista, parla dell’imminente traguardo che L’Eredità sta per raggiungere. L’Eredità sta per tagliare un grande traguardo e lo farà insieme all’immancabile Flavio Insinna. Sabato 25 febbraio, infatti, il longevo game show raggiungerà il traguardo delle 5.000 puntate. Insinna ha commentato l’evento attraverso le pagine di “Sorrisi e Canzoni”, svelando anche alcuni retroscena del programma e dei concorrenti che vi partecipano.

In un’intervista rilasciata alla rivista “Tv Sorrisi e Canzoni”, Flavio Insinna si è detto incredulo per l’imminente traguardo delle 5 mila puntate che verrà festeggiato sabato 25 febbraio. Proprio lui che, solo pochi mesi fa, ha festeggiato il suo record personale di 1.000 presenze all’interno del game show di mamma Rai. Dati alla mano, Insinna è il secondo conduttore più longevo de L’Eredità.

Fabrizio Frizzi ha condotto 782 puntate dal 2014 al 2018. Amadeus ha presentato 984 puntate dal 2022 al 2006. Carlo Conti è il conduttore che ha firmato il maggior numero di apparizioni in assoluto, infatti dal 2006 al 2014 e dal 2017 al 2018 ha collezionato ben 2154 puntate!

Il conduttore de L’Eredità, Flavio Insinna, è un popolare presentatore e attore italiano. È noto per la sua prontezza di spirito e per la sua capacità di tenere i concorrenti sulle spine. Il programma presenta un mix di concorrenti di ogni estrazione sociale, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Il programma è un gioco di strategia e fortuna, in cui i concorrenti devono usare le loro conoscenze e il loro intuito per rispondere alle domande e vincere i premi.

In un’intervista, Flavio Insinna ha rivelato di seguire il game show L’Eredità fin dai tempi di Amadeus. Riferendosi al fatto che il programma ha cambiato formula di gioco, parole e argomenti nel corso degli anni, Insinna ha detto: “Il programma si è evoluto”. E contrariamente a quanto alcuni telespettatori potrebbero pensare, il conduttore ha detto di non leggere sempre le notizie che i redattori gli scrivono sulle schede dei concorrenti prima di incontrarli. Insinna ha spiegato che gli piace sorprendersi sempre.

I concorrenti si riuniscono in studio con Insinna circa mezz’ora prima di iniziare a giocare. Fanno una bella chiacchierata e ascoltano un po’ di musica. Questo crea un’atmosfera felice e allevia la tensione”, ha aggiunto l’attore e conduttore.

Il dettaglio su Massimo Cannoletta

Flavio Insinna ricorda ai concorrenti che le domande che farà sono state testate su di lui, che si è diplomato con difficoltà. Insinna rassicura i concorrenti che, nonostante le difficoltà scolastiche, è ancora in grado di fare domande difficili. Il conduttore tira in ballo anche Massimo Cannoletta, che la prima volta che ha partecipato al programma non ha risposto alla prima domanda. Dopo molti anni, Cannoletta è tornato al gioco e ha stabilito dei record, diventando un divulgatore scientifico.