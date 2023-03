“L’Eredità”, un giovane partecipante di nome Giacomo ha vinto un montepremi significativo

Pierluigi è sull’orlo dell’eliminazione.

Giacomo, Pierluigi e Stefano sono avanzati al Triello della sera precedente. Purtroppo, Pierluigi si è trovato in una posizione precaria, con solo 0,36 secondi a disposizione per rispondere alla domanda, mentre il suo avversario Gabriele aveva 6 secondi. Fortunatamente, la fortuna è stata dalla parte di Pierluigi, perché Gabriele non è riuscito a fornire la definizione di “I maghi li preparano” (Pozioni).

La vincita di Giacomo a L’Eredità è stata rivelata.

Giacomo Candoni si è fatto notare in questa stagione de L’Eredità 2022/2023. Entrato da poco nello show, il giovane vicentino ha dimostrato la determinazione di un vero campione. Dopo aver sconfitto Pierluigi nella Stoccata, Giacomo si è ritrovato con 160.000 euro da difendere alla Ghigliottina. Dopo un dimezzamento, la cifra si è ridotta a 80.000 euro. Il ventenne è riuscito a identificare correttamente la parola “HIT” quando ha collegato “Pedal – Nice – Safe – Master – Soliti ignoti”. È stato un momento di trionfo per Giacomo, che è stato subito raggiunto dai professori Andrea e Samira per festeggiare la sua vittoria.