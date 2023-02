L’ex campionessa di nuoto trovata morta in casa, il corpo scoperto dal fidanzato

Jamie Cail, ex campionessa di nuoto statunitense, è stata trovata morta in un appartamento delle Isole Vergini. È stata trovata dal fidanzato dopo aver trascorso la serata in un bar. Secondo i media locali, il compagno di Cail e un amico l’hanno accompagnata alla clinica Myrah Keating-Smith, dove è stata sottoposta a rianimazione cardiopolmonare, ma non è stato possibile salvarla. La causa del decesso della 42enne, che soffriva di un disturbo non specificato, è sconosciuta.

Indagini sul decesso

La polizia delle Isole Vergini sta indagando sulla morte di una donna che era molto conosciuta nella comunità isolana perché lavorava in una caffetteria locale.

L’ex nuotatore, originario del New Hampshire, da adolescente ha vinto una medaglia d’oro con la squadra statunitense ai Campionati Pan Pacifici del 1997 e una medaglia d’argento alla Coppa del Mondo di nuoto acquatico del 1999 in Brasile.