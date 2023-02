Chi è Valeria Fabrizi? Età, carriera, vita privata e chi è la figlia Giorgia Giacobetti

Valeria Fabrizi è una nota attrice che ha conquistato il pubblico di casa con la sua bravura e il suo modo di fare. Una professionista che ha dimostrato la sua versatilità sul piccolo e grande schermo e all’interno di diversi programmi televisivi.

Questa sera la Rai manderà in onda un documentario in cui l’attrice intervista Maurizio Costanzo. Insieme parleranno della loro carriera e della loro vita privata, che è cambiata drasticamente nel corso degli anni.

Scopriamo insieme la vita privata di Valeria Fabrizi, la sua biografia, i programmi e i film di cui è stata protagonista.

Valeria Fabrizi è una nota attrice che ha avuto una carriera di successo nel cinema e nella televisione. È nota anche per la sua vita privata, che è stata oggetto di molte speculazioni pubbliche.

Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi è nata a Verona nel 1936. È conosciuta come una delle attrici italiane più importanti. La nota attrice ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie ai fotoromanzi. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1954 con un piccolo ruolo nel film a episodi Ridere, Ridere, Ridere.

Dagli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta recita in circa 50 film; inoltre, partecipa a Miss Universo nel 1957, classificandosi quarta. Nello stesso periodo fa le sue prime apparizioni televisive, affiancata dal marito Tata Giacobetti e dal Quartetto Cetra.

Partecipa al quiz show A che gioco giochiamo con Corrado, mentre nel 1976 posta per la nota rivista per adulti Playboy. Negli anni Novanta ha partecipato ad alcune fiction televisive come Brigadiere 2 e Linda, oltre al famosissimo Sei forte maestro.

Nel 2011 ha preso parte alla fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti e nel 2022 ha partecipato a Ballando con le Stelle. Valeria è sposata con Tata Giacobetti, membro del Quartetto Cetra, e hanno una figlia, Giorgia.

Tra i momenti più tragici della vita della nota attrice Valeria ci sono la perdita di un bambino di 3 mesi e la morte del marito nel 1988, dopo esattamente 25 anni di matrimonio. Valeria sta tuttora lottando contro una grave malattia che l’ha costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.