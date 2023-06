L'incredibile storia della donna che si è risvegliata durante il suo funerale - Controcopertina

Panico in chiesa quando una donna dichiarata morta si è ripresa durante il suo funerale in Ecuador

Una vicenda straordinaria ha lasciato il mondo senza parole: una donna anziana, dichiarata morta, si è risvegliata durante il suo stesso funerale. Questo incredibile evento ha avuto luogo in Ecuador, dove la donna anziana è stata dichiarata clinicamente deceduta nonostante fosse ancora viva. Dopo aver avvertito un malore, è stata portata in ospedale, dove un medico ha comunicato ai parenti che la donna non aveva risposto alle cure e alle manovre di rianimazione. Di conseguenza, è stata dichiarata morta e la famiglia ha organizzato il suo funerale.

Un risveglio inaspettato

Durante il funerale, la donna è improvvisamente tornata a respirare normalmente, scatenando il panico tra i presenti. La comunità che si era riunita in chiesa ha gridato al miracolo, ma di magico c’è ben poco in questa situazione. Un video pubblicato su Twitter documenta l’incredibile momento in cui Bella Montoya, 76 anni, è stata trovata viva all’interno di una bara aperta. La donna respirava faticosamente ed era assistita da due uomini che hanno immediatamente cercato di stabilizzarla.

Una storia sconvolgente

Il figlio di Bella Montoya ha rilasciato una dichiarazione alla stampa, condividendo la sua incredulità e la sua gioia nel vedere sua madre ancora viva: “Mia madre è sotto ossigeno e il suo cuore è stabile. Il dottore ha pizzicato la sua mano e lei ha reagito. Desidero solo che sia viva e al mio fianco”. Secondo il Dipartimento della Salute ecuadoregno, la signora Montoya era stata ricoverata per un sospetto ictus e successivamente aveva subito un arresto cardiopolmonare.

Indagini in corso

Il medico che ha dichiarato la morte di Bella Montoya è attualmente oggetto di un’indagine da parte delle autorità competenti. Il ministero della salute ecuadoregno ha informato che è stato istituito un comitato tecnico-scientifico per analizzare approfonditamente il caso e individuare eventuali responsabilità riguardo a quanto accaduto. Nel frattempo, il figlio della donna ha espresso il suo desiderio di vedere migliorare le condizioni di salute di sua madre e di averla ancora accanto a sé. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni sullo stato di salute della signora Montoya.