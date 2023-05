L’incredibile verità su Aaron il cantante di Amici: età, fidanzata e dove vive

Amici 22: L’incredibile eliminazione di Aaron dalla scuola di Maria De Filippi

Una delle ultime puntate di Amici di Maria De Filippi ha sconvolto il pubblico con l’eliminazione del talentuoso cantante Aaron, un giovane ragazzo di 18 anni che porta con sé un talento straordinario. Le sue capacità promettono un futuro eccezionale e la sua carriera è solo all’inizio. Scopriamo di più su di lui.

L’emotiva semifinale di Amici 22

L’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi è stata un’emozionante semifinale, l’ultima sfida prima di accedere alla finale che si terrà domenica 14 maggio. Solo 4 posti sono disponibili per la finale, mentre gli allievi che ambiscono a qualificarvisi sono 6.

La puntata si è svolta in modo diverso dal solito, con una serie di sfide tutti contro tutti. Isobel è stata la prima a qualificarsi per la finale, seguita da Mattia e Angelina. L’ultimo posto è stato conteso tra Maddalena, Aaron e Wax. Maddalena è stata la prima a lasciare lo studio, mentre Wax ed Aaron si sono scontrati nel ballottaggio finale, che ha visto prevalere il giovane ragazzo dai capelli rossi.

I due si sono trovati di fronte a una gigantesca maglia dorata e fino all’ultimo hanno sperato che Maria riservasse loro una sorpresa, permettendo loro di accedere entrambi alla finale. Purtroppo, non è stato così e Aaron ha dovuto lasciare lo studio in lacrime. Non sono mancate le polemiche, poiché un talento come il suo meritava la vittoria.

Aaron di Amici: Un talentuoso cantante con una passione per la musica e la danza

Aaron, nome d’arte di Edoardo Boari, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica e del canto già a 14 anni. Sul web, è possibile trovare numerose sue interpretazioni, tra cui alcune importanti cover di brani famosi. All’età di 17 anni, si presenta sul palco di Amici e viene immediatamente scelto da Rudy Zerbi per far parte della sua squadra.

Originario dell’Umbria, Aaron ha anche una grande passione per la danza, ed è spesso lui stesso a coreografare le sue performance. Prima di approdare al talent show di Canale 5, ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Diecimila occhi” e “Universale”. Riguardo alla sua vita privata, il ragazzo è molto riservato e timido, e ha affrontato seri problemi legati all’ansia.

L’amore e il sostegno di Aaron: La sua fidanzata Silvia Toni

Aaron è attualmente fidanzato con una ragazza di nome Silvia Toni, che ha dimostrato di essere un punto di riferimento importante nella sua vita. Durante il programma, Silvia gli ha scritto una lettera speciale per sollevare il suo spirito durante un periodo difficile. L’amore che li lega è sincero e profondo, tanto che Aaron ha dedicato a Silvia l’