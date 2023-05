L’incredibile verità su chi è Chiara Iezzi: età, marito, figli e vita privata

Chiara Iezzi: La talentuosa cantante del duo Paola e Chiara

Chiara Iezzi è conosciuta principalmente per la sua partecipazione nel duo musicale Paola e Chiara. Dalle loro prime esperienze come giovani artiste, hanno costruito una solida carriera nel mondo della musica. Scopriamo di più sulla vita e la carriera di Chiara, la talentuosa cantante mora.

Biografia di Chiara Iezzi

Chiara Iezzi è nata a Milano il 27 febbraio 1973. Dopo aver studiato fashion design, ha iniziato la sua carriera come corista insieme a sua sorella nel gruppo musicale 883. Nel 1996, fondano il duo Paola e Chiara e l’anno successivo partecipano al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, vincendo con il brano “Amici come prima”.

Il successo arriva nel 2000 con la canzone “Vamos a Bailar”. Nonostante il successo ottenuto come duo, entrambe le sorelle si sono dedicare anche a progetti solisti nel corso degli anni.

La carriera solista di Chiara Iezzi

Nel 2007, Chiara pubblica il suo singolo di maggior successo, “Nothing at All”. Nel 2013, il duo Paola e Chiara si scioglie e le due sorelle decidono di perseguire carriere individuali. Chiara si avventura anche nel campo dell’attrice, partecipando a programmi televisivi come “The Voice of Italy” nel 2015 e “Detto fatto” nel 2022.

Recentemente, le due sorelle sono tornate sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Furore”. Chiara continua a essere coinvolta nella produzione di video musicali e partecipa a casting nella capitale. Ha anche intrapreso una carriera nel cinema e nel teatro, recitando in film come “I corpi estranei”, “Il ragazzo della Giudecca”, “The Broken Key” e “The Solemn Vow”.

Vita privata di Chiara Iezzi

Mentre la sua carriera musicale è stata ampiamente documentata, la vita privata di Chiara Iezzi è rimasta più riservata. È stata fidanzata per un lungo periodo con il rabbino Meir Cohen, con il quale si presume si sia sposata in segreto. Tuttavia, non ci sono informazioni confermate sulla loro attuale situazione sentimentale.

Continua a seguire la straordinaria carriera di Chiara Iezzi e scopri le sue nuove avventure nel mondo della musica e dello spettacolo.