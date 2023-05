L’incredibile verità su quanto ha guadagnato complessivamente Cricca?

Giovanni Cricca di Amici: Il talentuoso cantante eliminato

Giovanni Cricca è stato uno dei talentuosi allievi di Amici che ha raggiunto la fase finale del programma. Purtroppo, nella settima puntata del serale, ha perso la sua sfida contro Ramon e ha dovuto lasciare la competizione. Nonostante ciò, ha dimostrato di essere molto apprezzato dal pubblico. Prima di scoprire quanto ha guadagnato durante il suo percorso, conosciamo meglio chi è Giovanni Cricca.

La biografia di Cricca

Giovanni Cricca, nato l’8 agosto 2004 a Riccione, è un giovane cantante di grande talento. Cresciuto in una famiglia con valori importanti, entrambi i suoi genitori sono operatori umanitari e hanno trasmesso a Giovanni l’importanza della solidarietà. Fin da piccolo, ha imparato a condividere la sua casa con persone bisognose.

Il suo amore per la musica è stato influenzato dal nonno Agostino, che gli ha regalato un clarinetto poco prima di lasciarlo per sempre. All’età di 5 anni, dopo essersi trasferito a Sidney con la sua famiglia, ha iniziato a far parte del coro giovanile della città. Ha successivamente preso lezioni di chitarra e pianoforte e nel 2022 ha partecipato a Deejay On Stage. Tuttavia, la sua fama e notorietà sono arrivati grazie alla sua partecipazione al talent show di Amici.

Il compenso degli allievi di Amici

Molti si chiedono quanto guadagnano gli allievi di Amici durante il loro percorso nel programma. È importante precisare che il compenso che ricevono non può essere considerato un vero e proprio stipendio, ma piuttosto un sostegno per le spese personali e di prima necessità. Infatti, i ragazzi vivono nella scuola e non hanno la possibilità di lavorare al di fuori di essa.

Non si conosce esattamente l’importo totale del compenso, ma secondo alcune informazioni online, si aggira intorno ai 1000 euro. È importante sottolineare che il vero e proprio compenso per gli allievi di Amici è la possibilità di farsi conoscere e collaborare con professionisti di alto livello nel mondo dello spettacolo.

Quindi, per quanto riguarda Giovanni Cricca, possiamo presumere che abbia ricevuto un compenso simile durante la sua esperienza ad Amici, intorno ai mille euro.

Continua a seguire il percorso di Giovanni Cricca e scopri le sue prossime avventure nel mondo della musica.