Linda Evangelista: il dramma dell'intervento che l'ha resa "irriconoscibile" - Controcopertina

Una delle icone di bellezza scompare dalla scena pubblica e rivela il motivo del suo allontanamento.

La super modella Linda Evangelista ha finalmente deciso di condividere con il mondo il terribile trauma che ha segnato gli ultimi anni della sua vita. Dopo aver dominato le passerelle come una delle top model più belle e richieste degli anni ’90 e 2000, è scomparsa improvvisamente dal mondo della moda e dello showbiz. Solo adesso siamo venuti a conoscenza del motivo: Linda è stata vittima di un’esperienza estetica che ha avuto conseguenze devastanti sulla sua immagine e sulla sua vita.

Linda Evangelista ha rivelato di essere stata sfigurata da una procedura chiamata CoolSculpting, che aveva promesso di migliorare il suo aspetto, ma ha invece causato l’Iperplasia Adiposa Paradossa o PAH. Questa condizione ha portato a “depressione, odio per sé stessa” e ha messo fine alla sua carriera, lasciando inevitabili ripercussioni economiche.

L’Iperplasia Adiposa Paradossa, come spiega il portale medico Healthline, è un effetto collaterale raro ma serio che si verifica in modo più frequente nei pazienti di sesso maschile. Invece di ridurre il grasso, la procedura ha provocato un aumento delle cellule adipose, lasciando Linda deformata in modo permanente. Nonostante abbia subito due interventi chirurgici correttivi senza successo, la modella non è mai riuscita a tornare alla sua bellezza originale.

La modella si è aperta sul suo stato attuale, definendosi una “reclusa”. Ha deciso di affrontare questa battaglia legale per liberarsi dalla vergogna e condividere pubblicamente la sua storia. Linda è stanca di vivere nascosta e vorrebbe uscire di casa a testa alta, nonostante non sembri più se stessa.

La notizia del dramma di Linda Evangelista ha suscitato una forte reazione di sostegno e solidarietà da parte dei suoi fan e colleghi nel mondo della moda. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington e Helena Christensen hanno commentato immediatamente, elogiando la sua forza e sottolineando l’importanza di condividere esperienze simili.

L’annuncio di Linda Evangelista solleva una riflessione su quanto sia importante informarsi pienamente sugli effetti collaterali di qualsiasi procedura estetica e sulla necessità di promuovere una cultura di consapevolezza e sicurezza nel settore. Speriamo che la modella possa trovare sollievo dalla sua sofferenza e che la sua voce contribuisca a sensibilizzare il pubblico su queste questioni.