L'Isola dei Famosi 2023: Emozioni e sorprese durante l'ottava puntata - Controcopertina

Durante l’ultima appassionante puntata dell’Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo è stata sfortunata al televoto e ha dovuto dire addio alla Playa. Nel secondo televoto flash, i concorrenti Helena Prestes, Alessandra Drusian, Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sainato e Fabio dei Jalisse si sono sfidati, e purtroppo è stato Fabio dei Jalisse a ottenere meno voti, venendo così eliminato definitivamente dal reality show condotto da Ilary Blasi.

HHelena Prestes e il suo lato nascosto Durante l’ottava puntata, Helena Prestes è finita al televoto insieme a Gian Maria Sainato, ma ha colto l’occasione per rivelare un aspetto poco conosciuto della sua vita e del suo rapporto con l’amore. Ha confidato: “Per me rappresenta ciò che non ho mai avuto finora: un buon rapporto con gli uomini. Il mio primo contatto è stato con mio padre, che era violento nei confronti di me e di mia madre. Ricordo di avergli detto di smettere quando litigava con mia madre. Avevo solo sei anni. Non mi ha mai insegnato come interagire con gli uomini”.

La forza di Helena e l’amore di Carlo Helena Prestes ha continuato a raccontare la sua esperienza, rivelando che il suo secondo fidanzato, con cui è stata per otto anni, era altrettanto aggressivo di suo padre. L’abuso subito ha lasciato in lei una paura verso gli uomini e verso le persone in generale. Poi, nella sua vita, è arrivato Carlo Motta, inizialmente suo amico e poi diventato un amico speciale prima dell’avventura sull’Isola dei Famosi.

Helena Prestes ha già espresso il suo apprezzamento per Carlo Motta, descrivendolo come un ragazzo dal cuore generoso, paziente e capace di fare cose meravigliose. Dato il suo passato difficile, non ha avuto l’opportunità di sviluppare un lato dolce del suo carattere, ma Carlo sta aiutandola in questo percorso. In un momento sorprendente, Carlo è arrivato sull’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a una incredula Helena. Nella sabbia, aveva sepolto un anello simbolo del loro fidanzamento.

La reazione di Ilary Blasi e l’apprezzamento dei fan Carlo Motta ha abbracciato Helena Prestes e le ha sussurrato una frase che ha scatenato una divertita reazione da parte di Ilary Blasi. “Se uno tornasse e mi dicesse ‘torna che ti farò tutte le coccole…'”, ha commentato ridendo la conduttrice dell’Isola dei Famosi, nota per il suo sarcasmo. Tuttavia, c’è chi ha apprezzato le parole di Carlo, sottolineando che Helena ha già vinto nel cuore di un uomo che la sostiene e che aspetta con ansia di poterla coccolare. I commenti positivi da parte degli spettatori non si sono fatti attendere sui social media.

L’Isola dei Famosi continua a regalare emozioni e sorprese, mentre i concorrenti si avvicinano sempre di più al traguardo finale. Non resta che aspettare per scoprire quali altre avventure ci riserveranno le prossime puntate del reality show più amato dal pubblico.