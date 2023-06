Can Yaman e la sua nuova fidanzata italiana: Scopriamo insieme l'amore che li unisce da mesi - Controcopertina

È tempo di rivelare chi sia la fortunata nuova fidanzata di Can Yaman! L’affascinante attore turco, tanto amato e acclamato, ha finalmente abbandonato la vita da single dopo la delusione con Diletta Leotta. Ebbene sì, sembra che questa volta abbia trovato l’amore e, sorprendentemente, anche stavolta il suo cuore batte per un’italiana. Ma chi è questa misteriosa donna? Beh, finalmente possiamo rivelarvi il suo nome: Giorgia Colombo. Anche se non appartiene al mondo dello spettacolo, questa affascinante italiana ha conquistato il cuore di Can Yaman.

Un’amore riservato Nonostante si sappia ancora poco di Giorgia Colombo, sappiamo che è nata il 16 agosto a Milano e gode di un seguito significativo sui social media. Al di là di queste informazioni, tutto il resto rimane avvolto nel mistero, poiché Giorgia non fa parte del mondo dello showbiz. La notizia della loro relazione è stata diffusa da alcuni magazine rosa, ma soprattutto da Can Yaman stesso. Inoltre, i due sono stati avvistati insieme per le strade di Milano, mostrando affetto reciproco. Ma attenzione, perché non si tratta di una storia di poco conto. Secondo alcune fonti, sembra che Can Yaman e Giorgia Colombo stiano frequentando segretamente già da dicembre 2022.

La conferma di un amore Can Yaman non sarebbe il tipo da tacere se queste voci fossero infondate. Dobbiamo ricordare come abbia sempre prontamente smentito le voci che lo accostavano alla bellissima Demet Ozdemir o alla sua collega di “Viola come il mare”, Francesca Chillemi. Quando si è trovato in queste situazioni in passato, Can Yaman ha fatto di tutto per dimostrare che si trattava solo di pettegolezzi infondati. Eppure, stavolta il fronte è diverso: non c’è stata alcuna smentita, solo un misterioso silenzio da parte sua.

Progetti futuri Nonostante la sua vita sentimentale sia sotto i riflettori, Can Yaman è impegnato nel suo tour “Break the wall”, un progetto che mira ad aiutare i giovani a superare i problemi psicologici derivati dall’impatto della pandemia da Covid-19. Ma le buone notizie non finiscono qui, perché per la gioia delle sue fan italiane, l’attore tornerà a luglio a Palermo per le riprese della seconda stagione della serie televisiva di successo su Canale 5, “Viola come il mare”.

Una nuova pagina per Can Yaman Dopo tutte le sue storie d’amore, dalla prima con Aceyla Topaloglu, con cui ha recitato nella soap turca “Inadina Ask” dal 2015 al 2016, fino alla breve relazione con Bestemsu Ozdemir e infine con Diletta Leotta, sembra che Can Yaman abbia finalmente trovato stabilità con Giorgia.