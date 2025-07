Un bambino di 5 anni, Alain Barnard Ganao, è scomparso dal campeggio Por la Mar a Latte, frazione di Ventimiglia: ricerche in corso con droni, cani ed elicotteri

Momenti di grande preoccupazione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, per la scomparsa improvvisa di un bambino di soli cinque anni. Il piccolo Alain Barnard Ganao, residente a Torino, è sparito nella serata di venerdì 11 luglio dal campeggio “Por la Mar” situato nella frazione Latte, dove si trovava in vacanza con la famiglia. I genitori hanno immediatamente dato l’allarme, facendo partire una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari e unità specializzate.





Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il bambino si sarebbe allontanato mentre i genitori erano impegnati a montare la tenda. Le telecamere di sorveglianza del campeggio hanno ripreso il piccolo mentre usciva dalla struttura intorno alle 19:15. Poco dopo, un uomo lo avrebbe avvistato lungo la strada e lo avrebbe aiutato ad attraversare, pensando che i genitori fossero nelle vicinanze, forse in un supermercato. Anche le telecamere esterne del supermercato hanno registrato il bambino mentre passava davanti all’ingresso intorno alle 19:30. Da quel momento, però, non ci sono più tracce di lui.

Le operazioni di ricerca sono iniziate immediatamente e sono proseguite senza sosta durante tutta la notte. Sul posto è stata allestita un’unità di crisi per coordinare le attività. Sono stati impiegati droni dotati di visori notturni e termocamere per scandagliare l’area boschiva circostante, oltre a cani da ricerca e un elicottero che ha sorvolato la zona. Gli esperti del servizio Tas (Topografia Applicata al Soccorso) stanno mappando le aree già perlustrate per garantire una copertura completa del territorio.

Le ricerche si sono concentrate principalmente nella zona boschiva dietro il campeggio, dove si ritiene che il bambino possa essersi perso dopo essersi allontanato volontariamente. La densità della vegetazione e la conformazione del terreno rendono particolarmente impegnative le operazioni. Decine di soccorritori, tra cui membri della protezione civile, carabinieri e pompieri, sono al lavoro per trovare qualsiasi traccia che possa condurre al piccolo.

Questa mattina le squadre di ricerca stanno ripercorrendo le aree già controllate durante la notte e ampliando il raggio d’azione per includere zone ancora inesplorate. Il piccolo Alain al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni o lo avvisti a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

L’angoscia dei genitori e dei soccorritori è palpabile, ma il loro impegno non si è fermato neanche per un istante. La speranza è che il bambino possa essere ritrovato sano e salvo nelle prossime ore. Nel frattempo, gli abitanti della zona e i turisti presenti nei dintorni sono stati sensibilizzati affinché prestino attenzione a qualsiasi dettaglio che possa risultare utile alle indagini.

Le operazioni di ricerca hanno attirato l’attenzione nazionale, con numerosi appelli diffusi anche sui social network per aumentare la possibilità di ritrovare il bambino rapidamente. La situazione rimane critica, ma l’intervento tempestivo delle squadre specializzate e la mobilitazione generale offrono un barlume di speranza.