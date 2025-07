Un uomo di 70 anni ha fatto irruzione in una festa di compleanno a Marotta, sparando e causando la morte della nonna della festeggiata e il ferimento della madre

Momenti di puro terrore si sono verificati nella serata di venerdì a Marotta, frazione di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, dove una festa di compleanno per una bambina di cinque anni si è trasformata in tragedia. Un uomo di 70 anni, identificato come Sandro Spingardi, ha fatto irruzione nell’abitazione dei vicini armato di pistola, sparando tra i presenti e uccidendo la nonna della festeggiata, Griselda Cassia Nunez, di 44 anni. La madre della bambina, Kenia Cassia Vaca, di 28 anni, è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata in ospedale.





L’episodio si è verificato intorno alle 19:30, mentre la famiglia si apprestava a spegnere le candeline per celebrare il compleanno della bambina. Secondo quanto ricostruito, il 70enne, che vive in una roulotte nelle vicinanze del casolare, avrebbe fatto irruzione armato, sparando all’impazzata nonostante la presenza di diversi bambini. Durante la sparatoria, Griselda Cassia Nunez è stata colpita da almeno due proiettili che si sono rivelati fatali. La figlia della vittima, Kenia Cassia Vaca, è riuscita a fuggire nonostante fosse stata ferita gravemente e ora si trova ricoverata in ospedale.

Fortunatamente, una donna presente alla festa ha avuto la prontezza di radunare i cinque bambini presenti e portarli al sicuro in un’abitazione vicina. Questo gesto ha evitato ulteriori conseguenze tragiche per i piccoli che stavano partecipando alla celebrazione.

Dopo aver compiuto l’aggressione, Sandro Spingardi si è barricato nella casa insieme al corpo ormai senza vita della donna colpita. Per diverse ore ha impedito l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Solo dopo una lunga trattativa con i carabinieri, l’uomo ha deciso di arrendersi in tarda serata. Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di Griselda Cassia Nunez.

Le autorità hanno arrestato Sandro Spingardi e avviato un’indagine per chiarire le motivazioni dietro il gesto. Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo avrebbe avuto dissapori pregressi con la vittima e con altri membri della famiglia. Pare che poco prima della sparatoria ci sia stato un nuovo litigio con alcuni presenti alla festa.

L’intera comunità di Marotta è sotto shock per quanto accaduto. La tragedia ha sconvolto la tranquilla atmosfera di questa località delle Marche, dove episodi simili sono estremamente rari. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e comprendere cosa abbia spinto il 70enne a compiere un gesto così grave.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, l’uomo viveva da tempo in una roulotte nei pressi del casolare e aveva già avuto screzi con i vicini. Tuttavia, nessuno si aspettava che la situazione potesse degenerare fino a un simile atto di violenza. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano stati segnali premonitori o episodi che possano spiegare il comportamento dell’aggressore.

La comunità locale si sta stringendo intorno alla famiglia colpita da questa tragedia. Il dolore per la perdita di Griselda Cassia Nunez è immenso, così come la preoccupazione per le condizioni di salute di sua figlia Kenia Cassia Vaca, che lotta tra la vita e la morte in ospedale. Intanto, i bambini presenti alla festa sono stati affidati alle cure dei familiari e stanno ricevendo supporto psicologico per affrontare il trauma vissuto.

Le autorità locali hanno espresso solidarietà alla famiglia coinvolta e hanno ribadito l’impegno a garantire sicurezza nella comunità. Il sindaco di Mondolfo ha dichiarato: “Quanto accaduto è una tragedia che lascia tutti noi senza parole. Siamo vicini alla famiglia e faremo tutto il possibile per sostenere chi è stato colpito da questa immane perdita.”