Un giovane di 24 anni è deceduto a Corsico dopo che la sua auto è uscita di strada ed è finita nel Naviglio. L’incidente è avvenuto vicino alla sua abitazione

Un tragico incidente si è verificato nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 luglio a Corsico, comune situato a pochi chilometri da Milano. Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita di strada ed è precipitata nel Naviglio. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava tornando a casa dopo aver partecipato a una festa con amici per celebrare il suo compleanno.





L’episodio si è verificato intorno alle 2:30 in via Alzaia Trieste, all’angolo con via Oberdan. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un forte rumore e, subito dopo, di aver visto il veicolo finire nel canale. Le segnalazioni hanno immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 inviato da Areu, i carabinieri di Corsico, i vigili del fuoco e il team specializzato in interventi fluviali.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Quando i medici e i paramedici sono arrivati sul luogo dell’incidente, hanno potuto solamente constatarne il decesso. Il corpo del ragazzo è stato estratto dall’acqua grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con l’ausilio di una squadra fluviale e una gru proveniente dal Comando di Lodi per recuperare l’auto sommersa.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente. L’auto del giovane sarebbe finita fuori strada autonomamente, per cause che al momento restano da accertare. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto, anche se al momento non si escludono ipotesi legate a una possibile distrazione o perdita di controllo del mezzo.

La vittima risiedeva nelle vicinanze del luogo dell’incidente, precisamente al civico 24 di via Alzaia Trieste. Stava facendo ritorno a casa al termine di una serata trascorsa con amici per festeggiare il suo compleanno. La notizia ha sconvolto la comunità locale, lasciando un senso di sgomento tra coloro che lo conoscevano.

Il lavoro dei vigili del fuoco sul posto è stato particolarmente impegnativo. L’auto era completamente sommersa e il recupero ha richiesto l’impiego di attrezzature specifiche. Una volta riportato il veicolo in superficie, gli operatori hanno potuto completare le operazioni di estrazione del corpo.

Le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità del ragazzo, ma la sua morte ha sollevato interrogativi sulla sicurezza della strada in quel tratto e sulla necessità di interventi per prevenire simili tragedie in futuro.

La comunità di Corsico si stringe attorno alla famiglia della vittima, colpita da un lutto improvviso e devastante. Nel frattempo, gli investigatori continuano a raccogliere testimonianze e a esaminare le prove per stabilire se fattori esterni possano aver contribuito all’incidente.

Questo drammatico episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne e in zone dove la visibilità può essere ridotta. La strada lungo il Naviglio rappresenta una via frequentata e, in alcuni punti, può risultare insidiosa per chi non presta sufficiente attenzione.

La tragedia avvenuta a Corsico lascia un vuoto nella vita di chi conosceva il giovane e pone l’accento su quanto sia cruciale garantire maggiore sicurezza sulle strade. Le autorità locali potrebbero valutare interventi infrastrutturali o l’installazione di barriere lungo i tratti più pericolosi per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.