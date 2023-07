Lorella Cuccarini fa chiarezza sul suo futuro in televisione: ecco cosa ha annunciato

Dopo essere stata oggetto di voci e speculazioni per un po’ di tempo, finalmente Lorella Cuccarini ha deciso di rompere il silenzio e svelare quale sarà il suo prossimo passo nel mondo televisivo. La famosa presentatrice ha rivelato di aver ricevuto un’importante proposta professionale, ma ha risposto con un deciso “no”. Inoltre, ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa decisione.

Da questo momento in poi, non ci saranno più indiscrezioni riguardo a Lorella Cuccarini, infatti è stata proprio lei a comunicare al sito TvBlog quale sarà il suo futuro. Sebbene una figura di spicco le abbia offerto qualcosa di molto interessante, Lorella aveva altri progetti in mente e ha deciso di rifiutare. In seguito, ha anche svelato cosa farà nei prossimi mesi nel mondo della televisione.

Lorella Cuccarini annuncia il suo futuro: ecco dove la vedremo

Durante un’intervista con TvBlog, Lorella Cuccarini ha voluto specificare che il suo futuro non sarà legato alla televisione pubblica italiana. Dopo essere stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai, per un’offerta riguardante la fascia oraria delle 14 su Rai1, ha deciso di dire di no: “Conosco bene Angelo Mellone perché abbiamo già lavorato insieme a Grand Tour. Mi ha proposto il programma quotidiano su Rai1, ma non ho intenzione di tornare in Rai con un impegno giornaliero”.

Tuttavia, ha aggiunto: “Sono aperta a qualsiasi altra proposta, purché sia veramente allettante”. La decisione di Lorella Cuccarini è stata già presa: “Rimarrò ad Amici, anche perché qui ho un pubblico più giovane. In Rai non si ha modo di conoscere questa dimensione, si parla solo a una determinata fetta di pubblico, non a tutti”. Quindi, anche nella ventitreesima edizione di Amici, Maria De Filippi potrà contare su Lorella come insegnante.

La Cuccarini continuerà quindi la sua avventura nel talent show di Canale 5, iniziata nel 2020. Non c’è dubbio che Maria De Filippi sia estremamente felice di averla di nuovo al suo fianco. Tuttavia, Lorella ha lasciato aperte altre possibilità per il suo futuro lavorativo, lasciando spazio a nuove opportunità.